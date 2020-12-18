Наркологи рекомендовали россиянам на Новый год не выпивать, а двигаться

https://static.news.ru/photo/0f9525ca-4142-11eb-8fdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время предстоящих новогодних праздников россиянам не рекомендуется злоупотреблять алкоголем. Лучше всего — больше двигаться и получать новые впечатления, посоветовал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Он признал, что граждане несомненно всё же будут употреблять алкоголь, поскольку не все умеют себя чем-то занять. Однако рекомендовал всё же обратить внимание на активные виды досуга.

Кроме того, добавил специалист, потребление алкогольных напитков стимулирует повышение аппетита, что впоследствии может привести к набору лишнего веса.

Небольшие дозы алкоголя, если часто употребляются, то аппетит повышается, в том числе за счёт того, что настроение растёт. <...>. Второе: алкоголь снижает уровень сахара в крови, а лёгкая гипогликемия приводит к обострению аппетита. То есть одно на другое наслаивается и человек всё время хочет есть. Поэтому естественно, что он набирает вес, — цитирует Брюна ТАСС.

Нарколог напомнил, что и сам по себе алкоголь тоже содержит калории.

Он также выразил мнение, что в жизни человека могут быть только два повода для употребления алкоголя — ритуальный и лечебный.

В целом же, добавил специалист, в России злоупотребляют спиртным в среднем от 10 до 20% от всего населения страны.

Ранее, как писал NEWS.ru, Брюн попросил не дарить алкоголь врачам в качестве благодарности. Он объяснил это тем, что среди медиков тоже есть группы риска по злоупотреблению спиртными напитками.