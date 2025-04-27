Не врут и не лицемерят: почему люди с этими датами рождения особенные

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Есть люди, которые физически не способны лгать, и чаще всего они рождаются 5, 16 или 25 числа. Их честность порой граничит с прямолинейностью, но в этом и есть их сила.

Таким людям ложь буквально противна — они предпочтут горькую правду сладкому обману. Их поступки всегда искренни, а решения основаны на внутренних принципах, а не на выгоде. Да, иногда их откровенность может ранить, зато вы всегда знаете, где с ними стоять.

Эти люди будто рождены с детектором лжи — они тонко чувствуют фальшь в словах других. Возможно, потому, что сами живут с открытым сердцем. Рядом с ними спокойно — они не строят козней, не лицемерят и помогают просто так, от чистого сердца. Их мир — это мир, где нет места притворству.

Ранее сообщалось, что психологи предупреждают: больше половины детей после развода родителей годами живут с чувством вины, боясь спросить, что пошло не так. Они молча копят внутри мысль: «Это я плохой(-ая), раз мама с папой больше не вместе».