«Не водитесь с Собчак»: военкор Котенок о решении суда по делу Ростеха Военкор Котенок заявил, что Собчак «оболванила» фигурантов дела о вымогательстве

Военный корреспондент Юрий Котенок, комментируя приговор суда против экс-директора холдинга Ксении Собчак «Осторожно, медиа» Кирилла Суханова и других фигурантов по делу Ростеха, сообщил о «простой и сложной науке», постулатом которой является фраза: «не водитесь с Собчак». Кроме того, он вспомнил латинскую пословицу dura lex, sed lex (Закон суров, но таков закон. —NEWS.ru). Котенок считает, что подозреваемые были «оболванены» Собчак и оказались на скамье подсудимых.

Наука такая простая и сложная: не водитесь с Собчак. Подставит системе, а система скушает вместе с каками: dura lex, sed lex. <...> Оболваненные Ксенией Анатольевной собственной персоной на скамье подсудимых, — написал он.

Котенок добавил, что осужденные получили немалые сроки и при этом не исключил, что у них будет возможность выйти на свободу по УДО. В случае их досрочного выхода из колонии, по словам военкора, «шрам на древе жизни [останется] внушительный», который «не забудется, не смоется ни щеткой, ни мылом».

Суд назначил Суханову 7,5 года колонии строгого режима по уголовному делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Ариан Романовский и Тимур Бигаев, администрировавшие Telegram-канал «Тушите свет», который, по версии следствия, являлся инструментом вымогательства, получили по семь лет каждый.

Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» назвала приговор Суханову несоразмерным. По ее словам, «людям ломают жизнь».