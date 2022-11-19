«Не видеть слезы родных»: стрелявший в военкома объяснил свои мотивы Иркутянин Руслан Зинин стрелял в военкома из-за повестки младшему брату

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Расстрелявший военкома Усть-Илимска Иркутской области Александра Елисеева местный житель Руслан Зинин объяснил преступление страхом за получившего повестку младшего брата и гибелью школьного друга в первые дни СВО. В открытом письме, которое публикует «Тайга.инфо», он признался в кошмарах, преследующих его после смерти 18-летнего товарища.

Представив на миг, что мне когда-либо, не дай бог, придется увидеть таким своего родного человека, я понял, что не смогу жить дальше, зная, что ничего не предпринял, чтобы этого не допустить и готов был с голыми руками броситься под танк за любого из своих братьев. У меня их трое. Только чтобы не видеть горе и слезы родных, — пишет мужчина.

Зинин объяснил, что его младший брат, только недавно вернувшийся из армии, — водитель, а это особенный риск во время боевых действий. Он назвал произошедшее в военкомате результатом «своих фатальных ошибок и трагическим стечением обстоятельств» и попросил «донести соболезнования» до пострадавшего военкома и его родных.

Помимо этого, мужчина сообщил, что из-за хронических болезней нуждается в помощи гражданских врачей, так как не имеет доступа к нужному оборудованию.

26 сентября Зинин пришел в военкомат и вместе со всеми мобилизованными поднялся в актовый зал. Во время выступления военкома Александра Елисеева мужчина начал задавать ему вопросы о своем погибшем друге. В какой-то момент Зинин достал обрез и выстрелил в начальника военного комиссариата.

После этого, по словам молодого человека, он отправился к пожарному выходу, который оказался заперт. Тогда Зинин выстрелил в замок и открыл дверь, но уже около выхода его задержали. Военком жив, в конце октября его вывели из комы.