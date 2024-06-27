«Не видел такого»: очевидец обстрела в Крыму о странных ранах пострадавших Очевидец обстрела в Крыму заявил, что раны пострадавших не кровоточили

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Владелец кафе на пляже в Севастополе, в котором прятались мирные жители после обстрела ВСУ, рассказал, что раны пострадавших не кровоточили. По его словам, которые приводит РИА Новости, ему встретились несколько человек с серьезными травмами, однако кровь у них не шла.

Никогда не видел такого типа осколочных ранений — они не кровоточат. Я осматривал одну девушку, ей прилетел осколок 2,5 на 2,5 сантиметра в брюшную полость, и при этом рана не кровила, — заявил собеседник.

Он также рассказал о мужчине, на вид которому было около 50 лет. По заявлению очевидца, тот был «буквально рябой» от осколков по всему телу, однако оставался в сознании и не испытывал шока.

По первому образованию хозяин кафе является военным врачом. Он предположил, что подобный эффект от ATACMS с кассетной боевой частью делается с целью усложнения первичной диагностики раненых. Мужчина объяснил это тем, что при оказании помощи в первую очередь выполняется сортировка тех, кого нужно эвакуировать в первую очередь. Первичным признаком в данном случае выступает кровотечение.

Удар по Севастополю был нанесен днем 23 июня. Согласно последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое несовершеннолетних.

По данным Минобороны России, ВСУ применили пять ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Силы ПВО сбили четыре ракеты, но одна подорвалась над пляжем на севере города. В военном ведомстве подчеркнули, что ответственность за гибель мирных жителей несут США.