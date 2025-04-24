Хотите узнать, какой продукт действительно усиливает страсть? Оказывается, не устрицы и не имбирь, а обычный темный шоколад работает лучше всего!
Почему именно шоколад?
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В нем есть особое вещество (фенилэтиламин), которое вызывает чувство влюбленности.
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Улучшает кровообращение во всем теле.
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Помогает расслабиться и снять стресс.
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Делает прикосновения более чувствительными.
Как его правильно употреблять:
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Достаточно 2–3 кусочков (25–30 граммов) за час до свидания.
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Лучше выбирать горький шоколад (от 85% какао).
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Можно растопить и подать с фруктами.
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Хорошо сочетается с клубникой.
Шоколад должен быть качественным, без лишних добавок. Эффект будет сильнее, если есть его вместе с партнером — это создает особую атмосферу близости.
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