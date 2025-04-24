Не устрицы и не имбирь: назван продукт, лучше других пробуждающий страсть

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Хотите узнать, какой продукт действительно усиливает страсть? Оказывается, не устрицы и не имбирь, а обычный темный шоколад работает лучше всего!

Почему именно шоколад?

В нем есть особое вещество (фенилэтиламин), которое вызывает чувство влюбленности.

Улучшает кровообращение во всем теле.

Помогает расслабиться и снять стресс.

Делает прикосновения более чувствительными.

Как его правильно употреблять:

Достаточно 2–3 кусочков (25–30 граммов) за час до свидания.

Лучше выбирать горький шоколад (от 85% какао).

Можно растопить и подать с фруктами.

Хорошо сочетается с клубникой.

Шоколад должен быть качественным, без лишних добавок. Эффект будет сильнее, если есть его вместе с партнером — это создает особую атмосферу близости.

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