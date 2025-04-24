Хотите узнать, какой продукт действительно усиливает страсть? Оказывается, не устрицы и не имбирь, а обычный темный шоколад работает лучше всего!

Почему именно шоколад?

  • В нем есть особое вещество (фенилэтиламин), которое вызывает чувство влюбленности.

  • Улучшает кровообращение во всем теле.

  • Помогает расслабиться и снять стресс.

  • Делает прикосновения более чувствительными.

Как его правильно употреблять:

  • Достаточно 2–3 кусочков (25–30 граммов) за час до свидания.

  • Лучше выбирать горький шоколад (от 85% какао).

  • Можно растопить и подать с фруктами.

  • Хорошо сочетается с клубникой.

Шоколад должен быть качественным, без лишних добавок. Эффект будет сильнее, если есть его вместе с партнером — это создает особую атмосферу близости.

Ранее сообщалось о продуктах, которые улучшают состояние кожи. Просто добавьте их в рацион, можно заметить, как кожа становится ровной и ухоженной — без лишних усилий.

 