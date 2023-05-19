«Не угрожает сохранности»: представитель РПЦ о передаче святынь Церкви Представитель РПЦ Кипшидзе заявил, что передача святынь Церкви не угрожает их сохранности

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Передача святынь Церкви не угрожает их сохранности, поэтому ценности, которые сейчас находятся в музеях, могут быть возвращены РПЦ, считает заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В разговоре с RTVI представитель РПЦ отметил, что задачи выполнить какой-то план по количеству возвращенных святынь не стоит.

Мы, думаю, должны спокойно взаимодействовать с музейным сообществом, с государством и действовать исходя из наших общих ожиданий, намерений, понимания этой ситуации. Ситуация эта определяется тем, что Церковь не угрожает сохранности святынь, — подчеркнул Кипшидзе.

По его словам, религиозные святыни, которые при этом являются музейными ценностями, остаются собственностью государства. Верующие при этом хотят иметь возможность беспрепятственно поклоняться иконам в подходящей для этого обстановке, то есть в храмах и монастырях. Кипшидзе уверен, что православные никогда не нанесут ущерба таким святыням, поэтому они могут быть возвращены Церкви.

Комментируя передачу «Троицы», он напомнил, что у РПЦ есть опыт сочетания музейной и религиозной деятельности в монастырях, которые находятся под защитой ЮНЕСКО. Кипшидзе отметил, что найденные специалистами Третьяковской галереи изменения в иконе после ее пребывания в Троице-Сергиевой лавре могут быть не связаны с выставлением святыни для поклонения. Он заверил, что «Троица» будет храниться при надлежащем содержании.

То есть нет никакой привязки к какому-то месту. В музейных сводах икона сама по себе не будет чувствовать себя в большей безопасности, чем под сводами церковными, ― заключил представитель РПЦ.

В РПЦ ранее сообщили, что икона «Троица» возвращена Русской православной церкви. В течение года икона будет выставлена для всеобщего поклонения в храме Христа Спасителя, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.