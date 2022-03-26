Не убирающих за собаками владельцев предложили штрафовать

Не убирающих за своими собаками владельцев следует штрафовать, заявил мэр Петрозаводска Владимир Любарский в соцсетях, передаёт «Парламентская газета». Он предложил доверить это подрядным организациям, так как полиция занята своими задачами. По словам Любарского, депутаты заксобрания Карелии обратились в Госдуму с предложением рассмотреть проблему на федеральном уровне.

Каждый год сход снега обнажает не только подснежники, но и продукты жизнедеятельности наших четвероногих друзей, из-за чего городские дворы превращаются в нескончаемую полосу препятствий, — объяснил мэр.

Убирать за своими питомцами на территориях общего пользования обязывает закон «Об ответственном обращении с животными», но в нём не предусмотрено наказание за невыполнение норм на федеральном уровне.

Первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов согласился с тем, что хозяева животных должны отвечать за нарушение закона, но отметил необходимость предоставить им условия для выгула. Например, нужны специальные урны для таких отходов, должно быть больше площадок для выгула в областных центрах.

Ранее адвокат Надежда Ермолаева рассказала, что закон об ответственном обращении с животными предусматривает для россиян и административную, и уголовную ответственность. Региональные власти сами определяют меры ответственности за домашних питомцев.