«Не трогайте «подарки» ВСУ»: военный рассказал, как уберечь себя на Украине Боец с позывным Юс призвал солдат не трогать оружие, оставленное ВСУ

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Член первой славянской бригады с позывным Юс дал совет российским военным, как уберечь себя в ходе СВО на Украине. В разговоре с URA.RU он отметил, что необходимо использовать только свое оружие. Как отметил Юс, ВСУ часто оставляют «подарки» и они могут быть заминированы.

Убедительная просьба, это всех наших солдат касается. Если от них «подарки» остаются, не надо их трогать. Не надо чужое оружие трогать, лучше потом наши минеры и саперы разминируют. Только своим пользуйтесь, — сказал военный.

Он добавил, что украинцы могут заминировать оружие до того, как оставили его на позициях. И каждый выстрел, подчеркнул военный, может стать опасным для жизни.

Ранее командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд заявил, что диверсионно-разведывательные группы Украины в Запорожской области выходят на задания, вероятно, под воздействием наркотических препаратов. Военные попадают под артиллерийский огонь и гибнут, отметил он.

До этого пленные украинские военные рассказали, что периодически в ходе боевых заданий употребляли наркотики.