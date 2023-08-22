«Не только диабет»: диетолог рассказала о неожиданных последствиях ожирения Диетолог Тихомирова: лишний вес ведет к проблемам со зрением, либидо и психикой

Фото: shutterstock.com

Ожирение может привести к развитию различных заболеваний и осложнений, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова. По ее словам, это не только сахарный диабет, но и проблемы со зрением, и отклонения в либидо и даже психике.

Как объяснила диетолог, ожирение бьет в первую очередь по сосудам, в результате чего может повыситься артериального давления, что, в свою очередь, увеличивает риск развития инсультов и заболеваний сердца. Также излишняя жировая масса может оказывать дополнительную нагрузку на сердце, вынуждая его работать быстрее или срываться с ритма.

Увеличение массы тела может приводить к развитию сахарного диабета второго типа, продолжила врач. Кроме того, избыточный вес увеличивает нагрузку на суставы и позвоночник, в результате чего появляется отечность и артрозы. А еще лишний вес может стать даже причиной депрессии, так как накопление жира в организме способно привести к мини-отеку мозга, что, в свою очередь, снизит эмоциональный фон. Также ожирение может способствовать увеличению внутриглазного давления, вызывая отек, из-за чего портится зрение.

Избыточный вес и ожирение могут приводить к жировому гепатозу или накоплению жира в печени, способствуя нарушению ее функций и ослаблению работы всего организма.

Специалист также рассказала, что жир выделяет фермент ароматазу, который трансформирует мужской гормон тестостерон в женский половой гормон эстроген, снижая либидо и мужественность у мужчин и провоцируя бесплодие у женщин.

У женщин жировая масса может выделять гормоны, которые нарушают нормальную работу яичников, что может быть одной из причин бесплодия. Кроме того, избыточный вес может приводить к нарушениям менструального цикла, гормональным нарушениям и избыточному оволосению у женщин, — пояснила Тихомирова.

Ранее телеведущая Ксения Собчак рассказала, что американский бизнесмен Илон Маск и фотомодель Ким Кардашьян худеют с помощью препарата для диабетиков, который может быть опасен для здоровья. По ее словам, это средство приобрело популярность из-за побочного эффекта в виде быстрого похудения, однако длительное бесконтрольное применение препарата может привести к онкологии и коме.