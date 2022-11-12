Не те исторические ценности Корни нынешних военных проблем в России глубоки

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Общей и часто упоминаемой темой сейчас стали утверждения, что причины нынешних военных неудач отчасти кроются в нежелании военных «расстраивать руководство», в приписках, очковтирательстве и прочих известных и в мирное время грехах. А проще — во вранье на всех иерархических этажах. Журналист Владимир Соловьев и вовсе поднял планку: «И ни один гаденыш не застрелился и даже не подал рапорт!» Как тут было не вспомнить приказ начальника Генштаба, маршала Бориса Шапошникова о «случаях недостоверной информации в докладах», изданный еще в декабре 1941 года. Впрочем, у нас такая историческая традиция: шапкозакидательные настроения накануне военной кампании быстро сменяются выявлением груды проблем в армии, от которых никакой героизм русского солдата не спасет. Помните, как лесковский Левша, уже умирая, просит доктора передать, что англичане ружья кирпичом не чистят. Пришла Крымская война и пули стали в ружейных стволах у нас прыгать. Но доктору, который пытался сообщить ценную информацию чиновникам, еще и пригрозили, чтоб не лез не в свое дело.

Это — литература. А на реальном крымском фронте солдаты вынуждены были есть поставляемые ворами —подрядчиками гнилые сухари. Не были вовремя закуплены нарезные ружья с большой дальностью стрельбы. А артиллерия была столь разномастной, что трудно было вовремя подвозить такое разнообразие снарядов. А ведь не один лишь литературный герой предупреждал о видимых просчетах. Сам Николай Первый был потрясен тем, как глава канцелярии инвалидного департамента Александр Политковский сумел украсть по тем временам немыслимую сумму в миллион рублей.

К сожалению, никаких кардинальных выводов, несмотря на многие начатые реформы, сделано не было. И русско-турецкая война 1877-78 годов опять стала золотым дном для ловких дельцов и их золотопогонных покровителей. В армии не хватало ни продовольствия, ни медикаментов, ни теплой одежды. В результате многие солдаты, прикрывавшие Шипкинский перевал, получили тяжелые обморожения. Особенно отличалась, как утверждают, фирма крупных поставщиков «Грегор, Горовец, Коган и К», у хозяев которой были тесные «деловые связи» с начальником штаба Задунайской армии Артуром Непокойчицким. Счет украденного шел на десятки миллионов золотых рублей. Будущий император Александр Третий, воевавший на фронте, был шокирован хаосом в снабжении армии.

Уже начало первой мировой войны выявило острую нехватку винтовок и патронов к ним. В дальнейшем началась гонка цен на оружие, подпитываемая недобросовестностью промышленников и посредников-поставщиков. Огромные суммы направлялись на производство вооружений. Но все это приводило только к росту стоимости и падению количества выпускаемой продукции. В результате русская армия выпустила за всю военную кампанию по врагу примерно 50 млн снарядов против, например, 190 млн у французов и 271 млн у немцев. И это просто одна из деталей процесса, приведшего к краху империи.

Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года

В наше время, еще до Крымской весны страна с интересом следила за становящимися известными последствиями хозяйничения в Минобороны команды министра Анатолия Сердюкова. Впрочем, та история оказалась спущенной на тормозах. А теперь депутат Госдумы, генерал в отставке Андрей Гурулев рассказывает о необнаружении на военных складах огромного количества числившихся на бумаге комплектов полевой формы. А было ли они в реальности или только фигурировали в отчетах?

Так что на классический вопрос, от какого наследства мы отказываемся, ответ очевиден...