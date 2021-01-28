Не такие, как все: пандемия снизит число синглтонов в России

С каждым годом в России растёт число синглтонов — людей, которые сознательно решают не заключать брак и не создавать семью. Однако после пандемии ситуация может измениться. Специалисты прогнозируют снижение числа «одиночек» после многомесячного режима удалённой работы. О том, почему синглтоны выбирают жизнь без партнёра и как на их позиции скажется эпидемия, — в материале NEWS.ru.

Заменить нелюбимого супруга

Ещё сто лет назад в обществе не было большого числа одиноких людей. Без супруга россияне обычно оставались, если переживали партнёра или же в случае, когда мужчина мигрировал в поиске работы. Однако к созданию семьи в то время многих подталкивало лишь желание выжить. Всё дело в том, что в одиночку человеку приходилось совсем непросто — ему как минимум было тяжело себя прокормить. Ведь содержать хозяйство без помощи почти невозможно.

Сегодня условия жизни стали проще. Продукты легко достать в любом магазине, для починки мебели и ремонта существуют специальные службы. Навести порядок в доме, погладить рубашки и приготовить ужин тоже готовы специально обученные люди. В связи с этим потребность в постоянном партнёре у части россиян отпала, пояснила в разговоре с NEWS.ru клинический психолог и нейропсихолог Александра Кондрахина.

Потребности в общении, даже романтическом, сегодня также легко закрыть, даже не находясь в отношениях. Для этого существуют социальные сети и мессенджеры. А чтобы выговориться по более серьёзным вопросам, многие записываются к психологу или связываются с анонимной службой поддержки, поясняет Кондрахина.

С каждым годом число синглтонов растёт, отмечает специалист. Это, в частности, негативно сказывается на демографии России. Приверженцев такого образа жизни чаще всего можно встретить в возрасте от 18 до 34 лет. В большинстве своём это самостоятельные, самодостаточные люди, которые занимаются построением карьеры, увлекаются творчеством и развиваются в интеллектуальном плане. Условно их можно разделить на несколько групп.

Несозревшие

К этой группе в основном относятся молодые люди, которые отказываются строить отношения и заводить семью из-за недостатка жизненного опыта — скорее неосознанно. В их поведении наблюдаются черты инфантилизма, в частности преобладающее желание находиться в центре внимания (эгоцентризм), отмечает Кондрахина.

Карьеристы

Представители этой группы ставят на первое место работу. Среди них встречается много трудоголиков. Часть таких людей считает, что создать семью можно только тогда, когда будет возможность полностью её обеспечить. Однако с каждым годом появляется всё больше новых проектов, желание приумножить состояние растёт и мысли о семейной жизни в большинстве случаев уходят на второй план, отмечает нейропсихолог.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Искатели

Таких людей меньшинство. Они углублённо занимаются научной, творческой деятельностью и большую часть времени нуждаются в тишине и покое. Искатели видят своё предназначение не в семье, а в интеллектуальной работе.

Не такие, как все

Люди, принадлежащие к этой группе, являются психологически зрелыми. Они не испытывают трудностей в общении и без проблем проводят время как в компании единомышленников, так и незнакомых людей.

Но что наиболее важно, такие индивидуумы интересны сами себе. Они с удовольствием проводят время в одиночестве, постоянно развиваясь в различных направлениях. Зачастую зрелые в психологическом плане личности не видят проблемы в отсутствии партнёра, так как чётко понимают, для чего нужна семья, и желают завести её только с идеальным для них партнёром, найти которого удаётся редко. Александра Кондрахина клинический психолог и нейропсихолог клинический психолог и нейропсихолог

Пандемия обнажила одиночество

Между тем численность синглтонов в России из-за пандемии, вероятнее всего, упадёт. Всё дело в том, что для многих из них опыт пребывания в одиночестве в четырёх стенах стал очень травматичным. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила врач-психотерапевт Яна Якупова.

Некоторые люди пережили самоизоляцию и удалённый режим работы наедине с собой. Им не с кем было поделиться чувствами, страхами, переживаниями. Не находился рядом и близкий, который порадовался бы за успехи человека в такое сложное время. Из-за этого многие синглтоны усомнились в том, что хотят всё время жить без партнёра. Яна Якупова врач-психотерапевт врач-психотерапевт

Однако не стоит забывать о том, что стресс во время пандемии пережили и традиционные пары, которым пришлось большую часть времени находиться в одной квартире. Многие после такого «испытания» даже решились на развод и пополнили численность синглтонов. Но ненадолго, считает психотерапевт. Всё дело в том, что инстинктивно таких людей всё равно будет тянуть в семью. Кроме того, им доступно множество способов разобраться с травматическим опытом — как самостоятельно, так и со специалистом, подытожила Якупова.