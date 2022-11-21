«Не так много»: экономист оценил стоимость новогоднего стола россиян Экономист Колташов: стоимость новогоднего стола может вырасти на 15-20%

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Стоимость новогоднего стола для россиян может вырасти на 15-20%, что «не так много», считает экономист Василий Колташов. В беседе с «Народными Новостям» он также рассказал, что за потребителями всегда остается выбор, соответствующий их финансовым возможностям. Для желающих сэкономить на новогоднем угощении, он порекомендовал покупать продукты отечественных производителей.

Мы пережили в этом году инфляционный шок, и цены на многие продукты повысились на четверть. В то же самое время с лета мы переживаем дефляцию, когда цены постепенно стали возвращаться к более комфортному уровню. Можно надеяться, что новогодний стол обойдется на 15-20% дороже. Это не так много, как можно было ожидать, — отметил Колташов.

Экономист уточнил, что востребованные продукты эконом-класса не сильно подорожали. По его словам, рост стоимости наблюдался у таких товаров, как маслины и сыр, в том числе отечественный, и шампанское. Цены на мандарины при этом в цене выросли не сильно, добавил Колташов.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал, какие продукты необходимо заранее закупить к Новому году до повышения цен. Он посоветовал приобрести импортный алкоголь, который сейчас находится в дефиците, банку черной или красной икры, а также обратить внимание на долго хранящиеся продукты, являющиеся ингредиентами традиционного новогоднего салата оливье.