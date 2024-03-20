Россиянам назвали мощнейшее успокоительное средство Эндокринолог Савенко: отвар мяты обладает мощнейшим успокоительным средством

Мощнейшим успокоительным средством является отвар мяты (чай или настой), рассказала NEWS.ru эндокринолог Вероника Савенко. Она отметила, что подобными свойствам также обладают лаванда, тимьян и пустырник. Медик подчеркнула: перед употреблением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Мята — мощнейшее успокоительное свойство. Иногда достаточно аромата мяты. Чай и настои из нее стимулируют работу мозга, улучшают сон. Пустырник быстро снимет нервное напряжение, также поможет заснуть. Из пустырника готовят отвары, настои, настойки, экстракты. Но обязательно проконсультируйтесь с медиком, — добавила Савенко.

Эксперт напомнила: лаванду иногда назначают при бессоннице, в том числе в виде масел для ванн. Савенко подчеркнула: тимьян помогает быстрее засыпать после тяжелого рабочего дня, а также способствует быстрому восстановлению на фоне повышенных физических и умственных нагрузок.

Мелисса ценится за седативный и спазмолитический эффекты. Отвар из сушеной измельченной травы добавляют в ванну, пьют настои. Очень полезен чай с мелиссой перед сном. Важно: ее нельзя принимать при гипотонии и брадикардии. Ромашковый чай или настой — отличное средство для того, чтобы прийти в норму после дневных потрясений. Растение мягко воздействует на нервную систему, успокаивая ее. Ромашку часто применяют для лечения неврозов и бессонницы, — заявила Савенко.

Ранее старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин предупредил, что повреждения родинок могут привести к развитию онкологического заболевания. По его словам, также существует риск перерождения старых родинок в меланому. Специалист призвал очень внимательно относиться к образованиям на коже.

Врач отметил, что в Австралии и Техасе заболеваемость меланомой в 100 раз больше, чем в «нашей полосе», поскольку на ее рост напрямую влияет солнце. Как отметил Черемушкин, родинка — это злокачественная опухоль, которая тяжело поддается терапевтическим методам воздействия.