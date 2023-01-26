«Не стоит терпеть»: психолог назвала пять случаев, когда развод неизбежен Психолог Богатова призвала разводиться при проявлении партнером абьюза

Когда один из партнеров становится абьюзером, следует задуматься о разводе, считает психолог Елена Богатова. В беседе с «МК в Питере» специалист объяснила, что проявление насилия в семье становится критической ситуацией и вопрос встает не о сохранении брака, а о своей безопасности. По словам Богатовой, терпеть проявления абюза не стоит.

Абьюзеры — это раненые дети. Можно попробовать, конечно, обратиться за помощью к специалисту. Но если ситуация невыносимая, то не стоит терпеть, — объяснила психолог.

В семье счастье возможно только в том случае, если оба партнера испытывают чувства друг к другу, по словам Богатовой. В ситуации, когда один разлюбил, расставание наступит неминуемо, считает специалист. Еще одним сценариям, когда стоит разводиться, психолог назвала невозможность прийти к компромиссу — это свидетельствует о том, что интересы людей кардинально разошлись. Тоже самое, по мнению Богатовой, происходит и тогда, когда в паре появляются запреты: если человека лишить его интересов и увлечений, он неминуемо вернется к ним, но пара распадется.

Самым частым случаем, когда развода не избежать, психолог назвала измену. Специалист отметила, что такой сценарий происходит, если партнер не может простить этот поступок.

В этом случае нужно уходить, иначе вся оставшаяся жизнь превратится в поле битвы, боли и мести, — заключила психолог.

Семейный психолог Ася Кочергина назвала дисбаланс власти в отношениях причиной прекратить их. По словам специалиста, в паре могут действовать любые договоренности, но они не должны переходить в диктатуру одного из партнеров.