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В Прощёное воскресенье нужно извиняться перед людьми, с которыми сложились действительно напряжённые и сложные отношения, а не превращать это в некий ритуал, не вкладывая никакого смысла. Такого мнения придерживается протоиерей Андрей Ткачёв.

Прощёное воскресенье традиционно отмечается в последний день Масленицы. В этот день принято устраивать семейное застолье и просить у родных и близких прощения.

Нужно настроиться на Великий пост, потому что пост предполагает труд и борьбу. Духовный труд без правильного настроя может всё испортить, ведь пост предполагает духовную работу, — рассказал представитель церкви в беседе с Nation News.

По его мнению, из-за «гаджетозависимости» населения в некоторых случая допустимо просить прощения в социальной сети или по СМС.

Но только в случае, если извинения преподносятся тем людям, с которыми вас связывают какие-то жизненные отношения. И эти отношения драматичны. Просить прощения у всех подряд нет смысла. Надо примиряться с теми, с кем реальная вражда, — добавил священнослужитель.

Психолог Анетта Орлова также отметила, что в эпоху гаджетов попросить прощения по СМС — значительно лучше, чем не просить его вообще.

Слова, конечно, даются сложнее. Нагрузка более эмоциональна. С другой стороны, игнорировать слова сложнее, чем СМС, — пояснила она.

Ранее NEWS.ru писал, что Прощёное воскресенье должно стать поводом поговорить с близкими людьми, а не днём извинений по СМС, считает настоятель Богоявленского собора Москвы Александр Агейкин. Священнослужитель призвал не ограничиваться дежурными извинениями, а говорить от души и прощать даже тех, на кого сильна обида, — как требует христианское учение.