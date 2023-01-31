«Не стоит бояться»: психолог о влиянии сказок на детей Психолог Самбурский: родители должны читать детям разнообразные сказки

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Чтобы не навредить психике ребенка, родители должны подбирать разнообразные сказки и объяснять моменты, которые можно воспринять буквально, но ни в коем случае не стоит бояться волшебных историй, рассказал психолог Станислав Самбурский. В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что взрослым нужно устраивать вечера совместного чтения с детьми, где они смогут наладить контакт и разъяснить ребенку наиболее взволновавшие его эпизоды из жизни сказочных персонажей.

Не стоит бояться сказок — они нужны детям, но чтобы они приносили пользу, важно учесть два простых правила. Первое: сказок должно быть много и с разнообразными сюжетами, так картина мира ребенка будет яркой. Второе: нужно устраивать семейные чтения, в которых родитель сможет объяснить то, что может напугать, опечалить и взволновать ребенка. Кроме того, общий опыт остается навсегда, а совместное чтение сказок — отличная возможность сделать контакт родителей с детьми еще более прочным, — объяснил эксперт.

Самбурский уточнил, что дети могут не запомнить всей сказки, а только конкретный эпизод, который потом может сильно отразиться на их будущем. Ребенок может взять момент из книжки за основу и применять в своей уже взрослой жизни снова и снова. При этом, по словам психолога, многое зависит от того, показался ли момент мотивирующим или расстраивающим. Поэтому специалист рекомендует родителям во время совместных чтений делать акцент на положительных персонажах и на хороших эпизодах, чтобы ребенок мог взять их за основу поведения.

Психолог рассказал, что часто на основе любимой сказки клиента можно выстроить весь его жизненный путь. При этом подсознательная привязанность к героям из своего детства может быть как полезна, так и негативна для психики, в зависимости от восприятия.

Одна клиентка рассказала, что с детства помнит сценку из сказки про гадкого утенка. Будучи ребенком, она переживала, что его хотел заклевать весь скотный двор. Четырехлетняя девочка настолько прочувствовала отверженность героя, что, повзрослев, с трудом может общаться с людьми. Даже минимальный разговор в лифте с коллегами из другого отдела для нее — серьезное испытание, — поделился своим опытом Самбурский.

Невролог Виктория Квилинская ранее посоветовала читать детям дошкольного возраста сказки и фольклорную литературу. По мнению специалиста, такие произведения помогут малышу социализироваться. Для детей более старшего возраста и для подростков подойдут книги юмористического характера, детективы, фантастика и приключения.