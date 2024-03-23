Названо вооружение террористов из «Крокуса» Военэксперт Матвийчук: боевики из «Крокуса» могли вооружиться АК-47 и карабином «Сайга»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что террористы, совершившие нападение в «Крокус Сити Холле», могли иметь при себе АК-47 и карабины «Сайга». По его словам, спастись от подобного оружия практически невозможно. Он отметил, что убойной силы последнего хватит для охоты на дикого кабана или медведя.

«Сайга» — это страшное оружие. С ним охотятся на кабана, на медведя. Вы можете себе представить, что такое дикий кабан или дикий медведь, какая мощь нужна, чтобы их остановить? Во много раз больше, чем для нейтрализации человека. Это страшное оружие, особенно с близкого расстояния. Тем более для «Сайги» есть боеприпасы с картечью, — отметил Матвийчук.

Он подчеркнул, что от пуль АК-47 калибра 7,62 мм до сих пор не разработали эффективную защиту для военных. Матвийчук напомнил, что данный автомат «прошивал в Афганистане кирпичные заборы».

Что касается найденного АК-47 — это первый вариант автомата Калашникова. Против него до сих пор нет никакой защиты для людей, разворачивает все. Калибр 7,62. Даже в Афганистане его брали вторым оружием во время штурма, так как он пробивал дувалы — это афганские заборы из кирпича, — подытожил Матвийчук.

Накануне в Сети опубликовали видео с места трагедии, а также фото из автомобиля, на котором, предположительно, пытались скрыться подозреваемые. В первом случае на кадрах, вероятно, виден карабин «Сайга», во втором, ориентировочно, АК-47.

До этого МЧС России обнародовало поименный список госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле». Перечень был составлен на основе данных Минздрава, в него попали 107 человек. Согласно официальным данным, в результате теракта погибли трое детей, в больницы были доставлены пятеро несовершеннолетних граждан.

Также сообщалось, что экстренные службы обнаруживают новые тела погибших при разборе завалов в «Крокус Сити Холле». В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что число жертв теракта на данный момент составляет 115 человек.