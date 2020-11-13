«Не совсем по-мужски»: боец Абдо рассказал про нападение на Харитонова

https://static.news.ru/photo/c1e36cd4-260b-11eb-b428-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанных единоборств Руслан Абдо рассказал подробности о случившейся в Москве драке с участием бойца Сергея Харитонова.

По словам Абдо, понять, из-за чего именно возник конфликт с бойцом Адамом Яндиевым, сложно. Нападение, подчеркнул боец, произошло «практически со спины, не совсем по-мужски».

У Адама с головой непорядок. Сперва на меня напал, потом напал на Сергея. Непонятно, не могу вам точно сказать, из-за чего был конфликт, — цитирует рассказ бойца РЕН ТВ.

Абдо уточнил, что и он, и Харитонов давно знакомы с Яндиевым и конфликтов между ними не случалось. Во время разговора, предшествовавшего драке, никаких провокаций также не было, считает участник событий.

Там разговор шёл абсолютно неконфликтно, просто общались с ним, и всё. Когда он узнал, что я друг Сергея Харитонова, почему-то стал выяснять. Потом ударил меня в нос, сломал нос. Потом, когда меня увели, приехал Сергей. По рассказам очевидцев, он напал на Сергея со спины, ударил кастетом ему в глаз. Сейчас мы все в больнице, — поделился спортсмен.

Абдо добавил, что Харитонов — человек неконфликтный и дружелюбный.

Бойцы встретились на мероприятии в московских «Лужниках», устроили сначала словесную перепалку, а затем и потасовку. В дело пришлось вмешаться полицейским, после чего Харитонов направился в больницу с повреждениями. Там же оказался и Яндиев, писал NEWS.ru.