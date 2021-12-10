«Не сомневаюсь»: генерал ГРУ о словах Путина про агентов ЦРУ в кабмине РФ

Кадровые сотрудники американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) работали в российском правительстве в 90-е, в этом можно не сомневаться, рассказал NEWS.ru генерал-майор ГРУ в отставке Александр Чубаров. Таким образом он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, заявившего, что ему удалось «вычистить» представителей зарубежных спецслужб из кабмина после прихода к власти в 2000-м.

Я не сомневаюсь, что это было именно так, что у Владимира Владимировича есть фактура, на которую он может положиться, и в своих высказываниях он, как правило, ошибок не допускает, — подчеркнул собеседник.

На вопрос о том, почему иностранную агентуру не раскрыли и не выдворили из РФ в 90-е, эксперт отметил, что тогда «уж больно был большой вал действий народа, который одурачили, и никто не ожидал, что страна (СССР. — NEWS.ru) развалится».

Они нам и приказы, и указы, Конституцию написали. Всё это рваная публика, — отметил Чубаров.

В середине 1990-х годов в правительстве РФ работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Позднее уже в Штатах их привлекали к уголовной ответственности за участие в приватизации, рассказал Путин во время онлайн-встречи с членами СПЧ.

Ранее Путин заявил о том, что НАТО хочет превратить РФ в Московию. Эти слова президента прозвучали в ответ на предложение режиссёра Александра Сокурова подумать над Конструкцией страны и «отпустить» всех, кто хотел бы начать жить своей жизнью. Путин с такой позицией не согласился и призвал не толкать РФ к опасной черте.