Не солнце и не лампа: как заставить герань цвести с помощью фольги

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Герань — душа любого подоконника, но без солнца она капризничает и отказывается цвести. Не спешите бежать за специальной лампой — выход проще, чем кажется! Обычная фольга (да-да, та самая, из кухонного шкафа) может стать вашим секретным оружием.

Просто разместите лист фольги рядом с цветком: на подоконнике или прикрепите к оконной раме. Она будет отражать солнечные лучи, словно зеркало, и ваша герань получит в разы больше света. Особенно хорошо работает специальная садовая фольга, но и обычная алюминиевая справится с задачей.

Этот нехитрый трюк буквально преобразит растение — герань начнёт активно расти и выпускать новые бутоны даже на северном окне. Попробуйте, и через пару недель ваш подоконник превратится в цветущий сад без особых затрат! Главное — не забывайте вовремя поливать свою красавицу и иногда поворачивать горшок разными сторонами к свету.

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