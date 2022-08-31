«Не случайно зовут Меченый»: Садальский назвал Горбачева предателем Садальский не смог подобрать цензурных слов, вспоминая о Горбачеве

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Борис Горбачев

Российский актер театра и кино Станислав Садальский в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о смерти первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. Он признался, что не может сказать ни единого хорошего слова про политика. По мнению Садальского, Горбачев был необразован, его можно считать предателем.

Ни одного хорошего слова про него сказать не могу, необразованный, не умный, предатель. Уничтожить такую страну. Я всегда гордился, что из СССР, потому что это моя родина и до сих пор осталась. У меня огромное уважение к Ельцину, потому что я тогда работал на радио и можно было говорить все что угодно, иметь свое мнение. Сейчас модно ругать Ельцина, но я большой поклонник Бориса Николаевича. А здесь ни одного хорошего слова про Михаила Сергеевича. Не случайно народ его зовет меченый, — признался Садальский.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что, по его мнению, Горбачев не предатель и не герой, как считают многие. По мнению парламентария, Горбачев совершил ряд фатальных ошибок, пытаясь выйти из экономико-политического кризиса, который охватил страну еще до его «воцарения».