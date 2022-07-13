«Не сделал ничего противозаконного»: Ксения Собчак о задержании Яшина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» прокомментировала задержание политика и активиста Ильи Яшина. Собчак отметила, что оппозиционер не заслуживает возбуждения против него уголовного дела. Однако она подчеркнула, что не во всем согласна с Яшиным. Журналистка также назвала политика «жестким и последовательным критиком власти».

С Ильей Яшиным мы не сходились во многом.<...> Но мне он сильно ближе тех, кто его сажает. Потому что он честен. Потому что не вор. Потому что не боится. И не сделал ничего противозаконного. Потому что правоохранительные органы давно стали правохоронительными. А он просто был жестким и последовательным критиком власти, — написала Собчак.

Дело против Ильи Яшина по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Распространение дезинформации о ВС РФ по мотивам политической ненависти» возбудили накануне. Основанием для этого послужил прямой эфир на YouTube-канале депутата, где он высказался по поводу событий в Буче. Обвинение политику было предъявлено 13 июля. СКР просит избрать ему меру пресечения в виде ареста.

По словам адвоката Марии Эйсмонт, Яшин свою вину не признает. Оппозиционер считает дело политически мотивированным.