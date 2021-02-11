Не сдавшие ЕГЭ школьники будут сдавать выпускные экзамены в сентябре

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Выпускники школ, которые не смогут набрать минимально необходимое количество баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку, будут повторно проходить аттестацию в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в сентябре. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Основной период ЕГЭ пройдёт с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля.

Основной период ГВЭ запланирован с 25 мая по 10 июня. Кроме этого, 13 и 17 июля экзамен по русскому языку и математике смогут сдать участники, пропустившие главный срок по болезни или по другой уважительной причине.

С 3 по 17 сентября в предусмотрен ещё один дополнительный период, именно тогда ГВЭ смогут сдать участники, пропустившие ГВЭ по уважительной причине ранее, а также те, кто не преодолел минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку.

Ранее NEWS.ru писал, что Рособрнадзор намерен предоставить выпускникам одиннадцатых классов право выбирать форму итоговой аттестации. Таким образом, те смогут решить, сдавать ли им ЕГЭ или ГВЭ, не утруждая себя и близких сбором необходимых для этого документов.