Сепаратизм в Эстонии: почему «Нарвская республика» так и не стала частью РФ

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

В начале 1990-х часть Эстонии с преобладающим русским населением чуть не стала независимым государством, которое в дальнейшем могло бы войти в состав России. В 1991 году Москва была вынуждена перейти к оформлению нового союзного договора, который превращал бы СССР в подобие конфедерации. Это пробудило силы в союзных республиках, которые считали, что им не по пути со сторонниками самостоятельности. Одними из тех, кто пытался создать новую республику и остаться в одном государстве с Россией, были русские в Нарве. О том, как в Эстонии появилась идея создания русской республики и какова ее судьба, сталкивается ли Таллин с проблемой сепаратизма — в материале NEWS.ru.

Как Эстония «убегала» из СССР

В 1991 году в СССР наступил период экономической депрессии и политических неурядиц. Союзному центру было все сложнее контролировать ситуацию в республиках, власти которых выступали за автономию. Республики, находившиеся в составе СССР, стали принимать декларации о государственном суверенитете.

Одной из первых была Эстонская ССР. Уже в 1987 году местные власти предложили Москве идею республиканского хозрасчета. Ничего принципиального нового в этом не было. Фактически Таллин пытался вернуться к хрущевским временам, когда республиканскому совнархозу принадлежала вся полнота экономической власти в республике.

В Москве не приняли этот план, но уже в 1988–1989 годах ситуация вышла из-под контроля столицы. Все республики СССР требовали самостоятельности. Экономический кризис не способствовал укреплению власти центра. К тому же к 1991 году КПСС и центральные власти ликвидировали финансовую централизацию и политическую монополию компартии на власть. Новый законодательный орган страны — Съезд народных депутатов, — а также объявленный Москвой переход к рыночным отношениям окончательно изменили политическую реальность.

Власти на местах стали решать свои проблемы без оглядки на центральное руководство. Еще в 1988 году генерал КГБ Николай Леонов, отправленный со специальной миссией в Эстонию, советовал руководству придать отношениям с Таллином особый статус, схожий с положением Великого княжества Финляндского во времена Российской империи. Иначе, полагал он, Эстония постаралась бы «сбежать» из СССР при любом удобном случае.

Формально Эстония уже в июне 1990 года объявила о суверенитете. Однако первоначально этот шаг воспринимался властями СССР не как реальная независимость, а как попытка получить от Москвы экономическую свободу и принудить ее к заключению союзного договора на более выгодных для Таллина условиях. Но в 1991 году ситуация в республике уже вышла из-под контроля Москвы.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Как возник русский сепаратизм в Эстонии

Летом 1991 года в еще формально советской Эстонии произошла серия взрывов. 9 июля в здании штаба националистической организации «Кодукайтсе» и Пограничного департамента в Таллине взорвалась бомба. В результате происшествия никто не погиб. Взрыв подготовил боец рабочей дружины Борис Слепцов, выполняя поручение руководителя Республиканского забастовочного комитета Михаила Лысенко. Последний был известным в республике борцом за права русскоязычных, а также членом Межрегионального совета народных депутатов и делегатов трудящихся Эстонской ССР. После восстановления независимости Эстонии он эмигрировал в Приднестровье, где участвовал в боевых действиях. Затем Лысенко стал депутатом приднестровского Верховного совета.

Как пишет историк, специалист по Эстонии Илья Никифоров, в 1999 году Слепцов явился с повинной в эстонскую полицию. Впоследствии он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности правонарушения.

Часть русскоязычного населения Эстонии приняла независимость республики. По оценкам историка и общественного деятеля Рафика Григоряна, около 40% русских выступили за суверенитет и голосовали за него на референдуме 3 марта 1991 года. Согласно подсчетам другого исследователя, германского дипломата Хеннинга фон Вистингаузена, за независимость Эстонии проголосовали только около трети русскоязычных граждан. При этом еще треть не приняла участие в референдуме. Среди тех русских, кто выступал против отделения Эстонии, не было единства требований, в отличие от эстонского населения, поддержавшего независимость от Москвы.

Подавляющее большинство русскоязычного населения, которое к 1991 году составляло почти 40% жителей Эстонии, было занято в промышленности и на предприятиях союзного подчинения. Его доля среди культурных и интеллигентских кадров не превышала 25%. Среди студентов русским был каждый пятый. Подавляющее большинство русскоязычного меньшинства Эстонии не выработало своего видения политической ситуации и ориентировалось либо на союзный центр, либо на эстонских политиков, так как они были лидерами мнений на местом уровне.

Тем не менее в районе Нарвы или Кохтла-Ярве сложилась другая ситуация. Большая часть директоров заводов выступала за создание Нарвской свободной экономической зоны, которая сохраняла производственные связи с РСФСР. Им оппонировали региональные политики, требовавшие автономии для этого района. Внутри Нарвы, где доминировали русские, за независимость Эстонии голосовал только каждый четвертый.

В июле 1991 года, когда Эстония проголосовала за отделение от СССР, горсоветы Нарвы, Кохтла-Ярве и Силламяэ впервые потребовали автономии от властей республики. 23 июля на заседании горсовета Нарвы эстонский министр по национальным отношениям Артур Кузнецов ознакомился с проектом образования Принаровской ССР. Местные депутаты взяли за образец Приднестровскую ССР, которая была образована за год до этих событий. Однако тогда эта инициатива не получила массовой поддержки снизу.

Фото: Jaan Künnap/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Митинг перед зданием Рийгикогу, 15 мая 1990 года

Референдум по вопросу автономии в Нарве

В 1991 году в Эстонии действовало несколько националистических организаций разной степени радикальности — Народный фронт Эстонии (НФЭ), националисты из Партии независимости Эстонии (ПНЭ) и Комитета граждан (КГ). Все они требовали признать прямую преемственность Эстонии с государством, существовавшем до 1940 года. По их мнению, на гражданство могли претендовать только прямые наследники жителей первой республики. Члены националистических организаций считали других лиц приезжими.

После попытки путча ГКЧП Верховный совет Эстонии и ее правительство, контролируемые НФЭ, также встали на националистические позиции. Они отказались от идеи автоматического предоставления гражданства независимой Эстонии всем, включая русских. При этом неэстонцы могли его получить в порядке натурализации, которую впоследствии усложнили.

В начале 1990-х Эстония переживала экономический упадок, как и все республики распадавшегося СССР. В стране вводили карточки, жители ездили в Псков и Петербург для закупки продуктов.

Введение новых таможенных границ и разрыв общесоюзных связей негативно отразились на крупных промышленных предприятиях Эстонии, которые были сконцентрированы в том числе в Нарве и ее окрестностях. Из-за этого население Нарвы за несколько лет сократилось с 80 тысяч человек до 60 тысяч с лишним.

При этом политическое влияние русскоязычной общины в Эстонии в начале 1990-х упало до минимума. На этом фоне взгляды русскоязычного населения республики начали сдвигаться в сторону автономизма.

На очередной сессии депутаты горсовета Нарвы решили провести 15–17 июля 1993 года референдум по вопросу о придании городу статуса национально-территориальный автономии в рамках Эстонии. Референдум состоялся, в нем участвовали чуть более 50% избирателей. Свыше 98% из них проголосовали за автономию, однако эстонский суд не признал итоги плебисцита. Принятая впоследствии муниципальная реформа уничтожила горсоветы и идею автономии.

Фото: Сергей Компанийченко/РИА Новости Эстонский таможенный пост на выезде из Нарвы

Что с идеей «Нарвской республики» сегодня?

После 1994 года идея создания «Нарвской республики» изредка всплывала в политических обсуждениях. Начиная с 2008 года, после признания Таллином независимости Косова, в Эстонии стали вновь призывать к созданию русской территориальной автономии. В частности, общественная организация русскоязычных «Союз северо-западников нового поколения» распространила следующее заявление: «Эстония, признавшая такую независимость, признала принцип самоопределения нации вплоть до отделения. Несомненно, что такое же право есть у русских в Эстонии и связанных с русскими по языку и культуре других наций, входящих в Русскую общину края».

По замыслу авторов проекта, территория автономии не должна ограничиваться лишь северо-восточной частью Эстонии. По их мнению, в ее состав нужно включить и северные уезды, в том числе Харьюмаа и даже столицу. В «Союзе северо-западников нового поколения» объяснили свою позицию тем, что в Таллине проживают наибольшее число русских жителей.

«Опыт 17-летнего пребывания в составе Эстонской республики показал, что в ином случае мы не сможем решить проблему восстановления утраченных прав и свобод. Мы должны взять за пример опыт маленькой Бельгии, которая была совсем недавно преобразована в федеративное государство, состоящее из двух национально-территориальных единиц», — говорилось в заявлении.

Сегодня Нарва — третий по численности город в Эстонии. В нем проживает 61 тысяча человек, из которых 87% — русские. В 2015 году корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин, посетивший этот город, писал, что «эстонцы в Нарву заезжать не любят».

«У эстонцев здесь нет друзей, знакомых, родни, да и неуютно им здесь. Они даже сами считают Нарву... не Эстонией», — сказал он.

Тем не менее журналисту не удалось найти активных сторонников создания русской автономии в Нарве.

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