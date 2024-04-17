«Не самое массовое нарушение»: глава АОМ о пьяной езде на электросамокатах Глава АОМ Эрдман назвала пьяную езду на самокатах не самым массовым нарушением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяная езда на электросамокатах является не самым массовым нарушением, считает директор Ассоциации операторов микромобильности (АОМ) Ксения Эрдман. В беседе с НСН эксперт подчеркнула, что решить данную проблему сейчас не представляется возможным: сотрудники ГИБДД просто не готовы взять на себя эту задачу.

Человек, управляющий в пьяном виде, представляет опасность для себя и окружающих. Но есть ощущение, что мы начали с конца списка. Пьяная езда — это не самое массовое нарушение на электросамокате. Кто их будет отлавливать? Это очень большой вопрос. Потому что на данный момент сотрудники ГИБДД не готовы брать на себя эту задачу, — пояснила Эрдман.

По ее словам, гораздо важнее сейчас решить вопрос с ездой на средствах индивидуальной мобильности по пешеходному переходу. Многие самокатчики не спешиваются, чтобы пересечь проезжую часть. Кроме того, некоторые предпочитают использовать электросамокат для езды вдвоем.

Более массовыми нарушениями являются езда по пешеходному переходу, когда нужно спешиваться, езда вдвоем. Отдельный котел должен быть приготовлен для тех родителей, которые перед собой ставят детей. Так делать нельзя, это очень опасно, — заключила глава АОМ.

Депутат Госдумы Артем Шейкин ранее сообщил, что законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и велосипедами внесен в Госдуму. Так, штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования может составить до 30 тысяч рублей.