Не рыба и не авокадо: назван продукт, который продлевает молодость

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Яйца — природный эликсир молодости и здоровья! Врач-диетолог Игорь Бабаян раскрыл уникальные свойства обычных куриных яиц. Оказалось, этот доступный продукт — настоящий суперфуд для продления молодости. Главный секрет кроется в высоком содержании селена — микроэлемента, который снижает риск онкологических заболеваний и поддерживает здоровье сосудов.

Но на этом польза не заканчивается. Яичный желток богат бета-каротиноидами — мощными антиоксидантами, которые защищают зрение. Они накапливаются в сетчатке глаза, предотвращая возрастные изменения и снижая риск развития катаракты.

Яйца содержат полный набор аминокислот, витаминов группы В и редких микроэлементов. Для максимальной пользы диетолог рекомендует употреблять 1–2 яйца в день, лучше вареных или в виде омлета, советует эксперт.

Интересно, что вопреки распространенному мифу яйца не повышают уровень холестерина у здоровых людей. Напротив, их регулярное употребление помогает поддерживать когнитивные функции и даже улучшает состояние кожи. Простой способ оставаться молодым — начинать день с яичницы!

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