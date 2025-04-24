Не рыба и не авокадо: назван продукт для моментального оздоровления сердца

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Оливковое масло — природный эликсир для здоровья сердца. Научно доказано: всего 2 столовые ложки оливкового масла в день способны значительно улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Этот средиземноморский золотой стандарт содержит уникальную комбинацию мононенасыщенных жиров и полифенолов, которые действуют как мощная защита для вашего сердца.

Главный секрет — олеиновая кислота, снижающая уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и повышающая «хороший» (ЛПВП). Антиоксиданты в составе масла борются с воспалениями сосудов, уменьшая риск атеросклероза. Особенно ценны сорта extra virgin холодного отжима — в них сохраняется максимум полезных веществ.

Для заметного эффекта добавляйте масло в салаты, каши или просто принимайте утром натощак. Исследования показывают: у людей, регулярно употребляющих оливковое масло, на 30% снижается риск инфарктов и инсультов.

Важно: выбирайте масло в темных стеклянных бутылках и храните в прохладном месте — так оно сохраняет все целебные свойства.

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