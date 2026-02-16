Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 11:02

Не резиновая и не сухая: курочка под яркой шапочкой — запеченные грудки с перцем без лишней возни

Фото: D-NEWS.ru
Нежные, ароматные и очень аппетитные — эти куриные отбивные в духовке получаются сочными не только по вкусу, но и по цвету. Золотистый сыр, яркий болгарский перец и медово-горчичный маринад превращают обычное филе в настоящее праздничное блюдо. Готовится все просто: замариновали, выложили, отправили в духовку — и на столе уже румяный ужин, от которого сложно отказаться.

Ингредиенты: куриное филе — 3 шт. (около 600 г), болгарский перец — 1 шт. (красный и желтый — по желанию), петрушка — 15–20 г, твердый сыр — 50–70 г, майонез — 1 ст. л., мед — 1 ст. л., горчица — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, сухой чеснок — 1/2 ч. л., паприка — 1/2 ч. л.

Для маринада смешивают мед, горчицу, масло, соль, сухой чеснок и паприку. Куриное филе обваливают в этом соусе. Петрушку мелко рубят, перец нарезают кубиками, смешивают с майонезом. Филе выкладывают на противень с пергаментом, сверху распределяют овощную начинку и запекают при 190 градусах около 30–40 минут. Затем посыпают тертым сыром и возвращают в духовку еще на 5–7 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом печеночного торта. Масса пользы и вкус просто божественный.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
