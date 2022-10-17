«Не расслабляться»: адвокат Чиков об окончании мобилизации в регионах Адвокат Чиков призвал «не расслабляться» после заявлений властей о конце мобилизации

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале заявил, что закон и указ о мобилизации предполагают ее объявление, вопрос завершения либо прекращения мобилизации нормативными актами не урегулирован. Он пояснил, что власти субъектов РФ лишь оказывают содействие при объявлении мобилизации и никакими полномочиями по ее завершению не обладают, и «расслабляться» потенциальным мобилизуемым не рекомендуется.

Он также отметил, что повестки о явке по мобилизации не утрачивают силу в связи с заявлениями глав субъектов, а ряд регионов возобновлял призыв уже после заявлений о завершении мобилизации. Поэтому потребность в новом витке призыва может возникнуть в любой момент.

До тех пор, пока частичная мобилизация не завершена должностным лицом, ее объявившим, правовой режим ее сохраняется. То есть нужно ждать указа президента, — заключил Чиков.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что мобилизационные мероприятия в Москве завершены. По его словам, начиная с 14:00 17 октября разосланные повестки прекратят свое действие, а мобилизационные пункты приостановят свою работу. Точное количество московских призывников в рамках мобилизации Собянин не назвал.

По мнению градоначальника, выполнение задач по мобилизации стало возможным благодаря патриотическому настрою жителей Москвы. Мэр столицы выразил надежду, что мобилизованные москвичи вернутся домой живыми и здоровыми. Он также пообещал, что в столице позаботятся о родственниках тех, кто ушел в армию, и посодействуют улучшению условий в воинских частях.