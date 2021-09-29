«Не просто совпадение»: военный обозреватель назвал причину смерти солдат

Военный обозреватель Александр Гольц заявил, что гибель двух солдат в военной части 93401 в Свердловской области вряд ли случайна. Смертельные случаи возобновились, когда армию перестали жёстко контролировать. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Скорее всего, это не просто совпадение. <...> Инциденты с военнослужащими случаются во всех армиях мира. Вопрос в том, как государство и общество на них реагирует. Наше государство забирает 18-летних юношей из семей и должно нести ответственность за их жизнь, — сказал Гольц.

Он добавил, что в 2008-2012 годах подобных случаев практически не было, из-за ненадобности даже собирались закрывать Комитет солдатских матерей. Тогда министр обороны Анатолий Сердюков и начальник генштаба Николай Макаров не терпели проблем с безопасностью военнослужащих. Если происходил инцидент, увольняли целую командную цепочку.

Просто все расслабились. Политика с применением жёстких наказаний ушла. Это снова стало мгновенно известно в войсках. Вернулась практика «заметания мусора под ковёр» со всеми вытекающими последствиями. То есть подобные инциденты стали аккуратно затираться, прятаться. Даже СМИ не могут отследить все эти случаи. Мы многого не знаем, — заявил Гольц.

Он рассказал, что в некоторых местах давят на родителей солдат, чтобы они не могли рассказать о случившемся.

Сегодня, 29 сентября, один из солдат воинской части в Свердловской области покончил с собой. В пресс-службе Центрального военного округа отметили, что он совершил самоубийство перед заступлением в наряд с табельным оружием.

Днём ранее нашли мёртвым другого военнослужащего, который сбежал из той же части. По предварительной информации, он погиб из-за несчастного случая: его ударило током.