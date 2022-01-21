Не попали под отвод: чем вызван страх перед вакцинацией у онкобольных

После выхода перечня противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19 некоторые граждане с онкологическими заболеваниями раскритиковали Минздрав за то, что в документе не прописаны детали медицинского отвода. Как рассказала NEWS.ru юрист Анастасия Подгорная, занимающаяся защитой прав пациентов, в частности, ведомство не указало редкие виды онкогематологических патологий, не учтя интересы людей, проходящих курсы химиотерапии, лучевой или таргетной лекарственной терапии, либо находящихся в процессе ремиссии. В свою очередь врач-онколог Евгений Имянитов обратил внимание на то, что объективных данных о негативном влиянии вакцинации на прогноз лечения тех или иных онкологических заболеваний нет, а молекулярный биолог Ирина Якутенко уверена, что данная категория граждан наиболее уязвима для коронавируса и отказ от иммунизации существенно опаснее побочных действий прививок.
«Ни в коем случае нельзя»
По словам Анастасии Подгорной, которая сама является онкопациентом, люди, имеющие злокачественные новообразования и их родственники массово обращаются к ней за консультациями, интересуясь оформлением медотводов от вакцинации против COVID-19. Она разработала для них шаблон заявления в Минздрав РФ с требованием разъяснить, почему в перечне отводов «не учтены интересы онкогематологических пациентов с такими заболеваниями кроветворной и лимфатической систем, как лимфома или лейкоз, в том числе интересы пациентов, находящихся в процессе облучения лучевой терапией, прохождения курсов химиотерапии и таргетной лекарственной терапии». Также она просит министра Михаила Мурашко дать ответ, почему под медотвод не подпадают пациенты в стадии ремиссии, когда «в течении от трёх до пяти лет запрещено любое вмешательство в их организм, так как в этот период риск возникновения рецидива самый высокий, что может повлиять на выживаемость онкопациента».
Кроме этого, Подгорная хочет получить от Минздрава «доказательства безопасности» вакцины «Спутник V» для онкопациентов, не указанной в принятом 13 января перечне противопоказаний для людей со злокачественными новообразованиями, в отличие от препаратов «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
В приказе Минздрава о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19 я не увидела пациентов со злокачественными новообразованиями и с нарушениями кроветворной системы, которых начали только сейчас лечить. Их не перечислили в списке противопоказаний, хотя нам всегда врачи говорили, что нам даже прививку от гриппа делать нельзя, потому что у нас предрецидивное состояние от года до пяти лет. То есть высокий риск рецидива, и нам ни в коем случае нельзя иммуностимулирующие и иммуномодулирующие препараты. Мы объединились с онкопациентами, в основном с теми, у кого лимфома, у нас есть свой чат, и я как юрист помогаю составить обращение в Минздрав, чтобы они расширили список противопоказаний к вакцинации от COVID-19 для онкопациентов. Кроме того, мы готовим запрос в Минздрав, чтобы узнать результаты клинических исследований вакцин для контрольной группы онкопациентов. Мы хотим понять, почему в приказе Минздрава не учтены интересы онкологических и онкогематологических пациентов, которые проходят лучевую или курсы химиотерапии, либо таргетной лекарственной терапии. На их иммунную систему идёт огромное воздействие, это я по себе знаю — химиотерапия провоцирует падение иммунитета до нуля.
В свою очередь президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова уверена, что сейчас вопрос медотвода для онкопациентов «вообще не стоит». Это связано с тем, что все специалисты по разным направлениям онкологии «имеют опыт вакцинации пациентов даже в активной фазе лечения».
Специалисты считают, что делать это крайне необходимо, поскольку именно непривитые пациенты погибают чаще и быстрее, чем прошедшие вакцинацию. Стремление всеми силами получить медотвод, как правило, основано на боязни самого пациента, что с ним будет что-то не так, что он может погибнуть от самой прививки. Есть как международный, так и российский опыт: в августе 2021 года мы продемонстрировали первые клинические рекомендации, подготовленные ассоциацией московских онкологов и подписанные Минздравом, где описаны восемь основных нозологий. Но сейчас уже есть практически на все нозологии — как и в какой период можно назначить пациенту вакцинацию.
При этом она отметила, что сейчас пациенты со злокачественными новообразованиями сталкиваются с техническими сложностями при получении QR-кодов, разрешении на прививку и доступе к онкологу. Причём в Москве достаточно прийти в пункт вакцинации и сказать, что человек находится в ремиссии. В этом случае его «привьют и всё», а в глубинке для вакцинации нужно разрешение онкологов, и «тут реальный препон для пациента».
Система не везде отработана, чтобы человек мгновенно получал разрешительные документы. Хотя с QR-кодами наладилось и привитые пациенты получают их довольно быстро через портал госуслуг, но есть вопросы с пациентами, у кого медотвод. К нам было несколько обращений от людей, имеющих медотвод, но не получивших QR-код. Технические сложности на глубинке отражаются наиболее значимо. Там получить доступ к онкологической службе сложнее, как и разрешение или медотвод от вакцинации, — подчеркнула Боровова.
«Перевёртыш сознания»
Онколог и член-корреспондент РАН Евгений Имянитов уверен, что тем пациентам с новообразованиями, у которых неострая фаза заболевания или если они не находятся на терапии, «нет никакого основания отказываться от вакцинации».
Я, конечно, понимаю что лимфома — это опухоль, произошедшая из клеток иммунной системы. Когда мы говорим про список противопоказаний к вакцинации, там в первую очередь аллергические реакции, а объективных данных о том, что прививка ухудшает прогноз лечения тех или иных онкологических заболеваний, я не знаю. Не следует ожидать от Минздрава детальных инструкций по каждому нюансу. Задача Минздрава — описать общие принципы, но на то и врачи, чтобы ориентироваться по ситуации и по здравому смыслу. В конечном счёте, все же понимают, например, что нельзя делать вакцинацию, когда у человека ОРЗ. Минздрав не может описать все случаи жизни — это абсурд. Минздрав пытается создать хоть какую-то общую канву, и это правильная работа. На то и врачи, чтобы общие принципы правильно применять.
Собеседник NEWS.ru добавил, что при химиотерапии содержание лейкоцитов в крови может значительно снижаться, но при этом он подчёркивает, что «никто не собирается делать вакцинацию пациенту на пике химиотерапии». Прививаться, по словам Имянитова, можно, когда восстановлены нормальные показатели.
С ним согласна учёный-микробиолог и научный журналист Ирина Якутенко. В беседе с корреспондентом NEWS.ru она сослалась на международную практику, в частности на опыт развитых стран, где химиотерапия не является противопоказанием к проведению вакцинации от COVID-19.
В России, к сожалению, имеет место перевёртыш сознания у врачей и пациентов, которые слушают врачей. Они считают, что прививка — это опасно. Причём в развитых странах ситуация обратная. Во всей Европе, когда не хватало вакцин, именно эти люди первые получали прививки в приоритете. А молодые и здоровые ждали, пока привьют всех людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями, и после этого они — здоровые люди — могли претендовать на вакцину. В Европе и Америке химиотерапия не является поводом для медотвода, она является поводом для консультации с врачом и обсуждения возможности сдвига вакцинации, если это возможно, не потому что вакцинация во время химиотерапии опасна, а потому что менее эффективна, так как во время химиотерапии подавляется активность иммунитета. И поэтому если есть возможность её сдвинуть, её сдвигают — до или после химиотерапии.
При этом она обратила внимание, что если, например, в той или иной развитой стране широко распространяется коронавирус и онкопациент получает лечение амбулаторно, ему делают вакцинации даже во время химиотерапии, потому что риск заражения высок.
Заражение [COVID-19] во время химиотерапии смертельно опасно, потому что плохо работает иммунный ответ, — резюмировала Ирина Якутенко.
На днях Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавирусной инфекции. Документ издан 13 января министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а 17 января