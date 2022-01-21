Не попали под отвод: чем вызван страх перед вакцинацией у онкобольных

После выхода перечня противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19 некоторые граждане с онкологическими заболеваниями раскритиковали Минздрав за то, что в документе не прописаны детали медицинского отвода. Как рассказала NEWS.ru юрист Анастасия Подгорная, занимающаяся защитой прав пациентов, в частности, ведомство не указало редкие виды онкогематологических патологий, не учтя интересы людей, проходящих курсы химиотерапии, лучевой или таргетной лекарственной терапии, либо находящихся в процессе ремиссии. В свою очередь врач-онколог Евгений Имянитов обратил внимание на то, что объективных данных о негативном влиянии вакцинации на прогноз лечения тех или иных онкологических заболеваний нет, а молекулярный биолог Ирина Якутенко уверена, что данная категория граждан наиболее уязвима для коронавируса и отказ от иммунизации существенно опаснее побочных действий прививок.

«Ни в коем случае нельзя»

По словам Анастасии Подгорной, которая сама является онкопациентом, люди, имеющие злокачественные новообразования и их родственники массово обращаются к ней за консультациями, интересуясь оформлением медотводов от вакцинации против COVID-19. Она разработала для них шаблон заявления в Минздрав РФ с требованием разъяснить, почему в перечне отводов «не учтены интересы онкогематологических пациентов с такими заболеваниями кроветворной и лимфатической систем, как лимфома или лейкоз, в том числе интересы пациентов, находящихся в процессе облучения лучевой терапией, прохождения курсов химиотерапии и таргетной лекарственной терапии». Также она просит министра Михаила Мурашко дать ответ, почему под медотвод не подпадают пациенты в стадии ремиссии, когда «в течении от трёх до пяти лет запрещено любое вмешательство в их организм, так как в этот период риск возникновения рецидива самый высокий, что может повлиять на выживаемость онкопациента».

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Кроме этого, Подгорная хочет получить от Минздрава «доказательства безопасности» вакцины «Спутник V» для онкопациентов, не указанной в принятом 13 января перечне противопоказаний для людей со злокачественными новообразованиями, в отличие от препаратов «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В приказе Минздрава о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19 я не увидела пациентов со злокачественными новообразованиями и с нарушениями кроветворной системы, которых начали только сейчас лечить. Их не перечислили в списке противопоказаний, хотя нам всегда врачи говорили, что нам даже прививку от гриппа делать нельзя, потому что у нас предрецидивное состояние от года до пяти лет. То есть высокий риск рецидива, и нам ни в коем случае нельзя иммуностимулирующие и иммуномодулирующие препараты. Мы объединились с онкопациентами, в основном с теми, у кого лимфома, у нас есть свой чат, и я как юрист помогаю составить обращение в Минздрав, чтобы они расширили список противопоказаний к вакцинации от COVID-19 для онкопациентов. Кроме того, мы готовим запрос в Минздрав, чтобы узнать результаты клинических исследований вакцин для контрольной группы онкопациентов. Мы хотим понять, почему в приказе Минздрава не учтены интересы онкологических и онкогематологических пациентов, которые проходят лучевую или курсы химиотерапии, либо таргетной лекарственной терапии. На их иммунную систему идёт огромное воздействие, это я по себе знаю — химиотерапия провоцирует падение иммунитета до нуля. Анастасия Подгорная юрист юрист

В свою очередь президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова уверена, что сейчас вопрос медотвода для онкопациентов «вообще не стоит». Это связано с тем, что все специалисты по разным направлениям онкологии «имеют опыт вакцинации пациентов даже в активной фазе лечения».

Специалисты считают, что делать это крайне необходимо, поскольку именно непривитые пациенты погибают чаще и быстрее, чем прошедшие вакцинацию. Стремление всеми силами получить медотвод, как правило, основано на боязни самого пациента, что с ним будет что-то не так, что он может погибнуть от самой прививки. Есть как международный, так и российский опыт: в августе 2021 года мы продемонстрировали первые клинические рекомендации, подготовленные ассоциацией московских онкологов и подписанные Минздравом, где описаны восемь основных нозологий. Но сейчас уже есть практически на все нозологии — как и в какой период можно назначить пациенту вакцинацию. Ирина Боровова президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй»

При этом она отметила, что сейчас пациенты со злокачественными новообразованиями сталкиваются с техническими сложностями при получении QR-кодов, разрешении на прививку и доступе к онкологу. Причём в Москве достаточно прийти в пункт вакцинации и сказать, что человек находится в ремиссии. В этом случае его «привьют и всё», а в глубинке для вакцинации нужно разрешение онкологов, и «тут реальный препон для пациента».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Система не везде отработана, чтобы человек мгновенно получал разрешительные документы. Хотя с QR-кодами наладилось и привитые пациенты получают их довольно быстро через портал госуслуг, но есть вопросы с пациентами, у кого медотвод. К нам было несколько обращений от людей, имеющих медотвод, но не получивших QR-код. Технические сложности на глубинке отражаются наиболее значимо. Там получить доступ к онкологической службе сложнее, как и разрешение или медотвод от вакцинации, — подчеркнула Боровова.

«Перевёртыш сознания»

Онколог и член-корреспондент РАН Евгений Имянитов уверен, что тем пациентам с новообразованиями, у которых неострая фаза заболевания или если они не находятся на терапии, «нет никакого основания отказываться от вакцинации».

Я, конечно, понимаю что лимфома — это опухоль, произошедшая из клеток иммунной системы. Когда мы говорим про список противопоказаний к вакцинации, там в первую очередь аллергические реакции, а объективных данных о том, что прививка ухудшает прогноз лечения тех или иных онкологических заболеваний, я не знаю. Не следует ожидать от Минздрава детальных инструкций по каждому нюансу. Задача Минздрава — описать общие принципы, но на то и врачи, чтобы ориентироваться по ситуации и по здравому смыслу. В конечном счёте, все же понимают, например, что нельзя делать вакцинацию, когда у человека ОРЗ. Минздрав не может описать все случаи жизни — это абсурд. Минздрав пытается создать хоть какую-то общую канву, и это правильная работа. На то и врачи, чтобы общие принципы правильно применять. Евгений Имянитов онколог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор онколог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор

Собеседник NEWS.ru добавил, что при химиотерапии содержание лейкоцитов в крови может значительно снижаться, но при этом он подчёркивает, что «никто не собирается делать вакцинацию пациенту на пике химиотерапии». Прививаться, по словам Имянитова, можно, когда восстановлены нормальные показатели.

С ним согласна учёный-микробиолог и научный журналист Ирина Якутенко. В беседе с корреспондентом NEWS.ru она сослалась на международную практику, в частности на опыт развитых стран, где химиотерапия не является противопоказанием к проведению вакцинации от COVID-19.

В России, к сожалению, имеет место перевёртыш сознания у врачей и пациентов, которые слушают врачей. Они считают, что прививка — это опасно. Причём в развитых странах ситуация обратная. Во всей Европе, когда не хватало вакцин, именно эти люди первые получали прививки в приоритете. А молодые и здоровые ждали, пока привьют всех людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями, и после этого они — здоровые люди — могли претендовать на вакцину. В Европе и Америке химиотерапия не является поводом для медотвода, она является поводом для консультации с врачом и обсуждения возможности сдвига вакцинации, если это возможно, не потому что вакцинация во время химиотерапии опасна, а потому что менее эффективна, так как во время химиотерапии подавляется активность иммунитета. И поэтому если есть возможность её сдвинуть, её сдвигают — до или после химиотерапии. Ирина Якутенко микробиолог, научный журналист микробиолог, научный журналист

При этом она обратила внимание, что если, например, в той или иной развитой стране широко распространяется коронавирус и онкопациент получает лечение амбулаторно, ему делают вакцинации даже во время химиотерапии, потому что риск заражения высок.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Заражение [COVID-19] во время химиотерапии смертельно опасно, потому что плохо работает иммунный ответ, — резюмировала Ирина Якутенко.