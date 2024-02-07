«Не поняли, что за оружие»: замначальника Генштаба РФ рассказал о шоке ВСУ Замначальника Генштаба РФ Трушин: ВСУ не всегда опознают вид вооружений в бою

Фото: МО РФ

Украинские войска в некоторых случаях не понимают, какими средствами их поражают российские военные и каковы технические принципы работы тех или иных отечественных вооружений, заявил в интервью газете «Красная звезда» председатель Военно-научного комитета ВС России, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Василий Трушин. По его словам, это иногда позволяет добиться эффекта «технологической внезапности».

В ходе СВО в ряде случаев была достигнута «технологическая внезапность» — состояние, когда противник просто не понимает, какими средствами он поражается, по каким техническим принципам работает наше оружие и, как следствие, не может организовать эффективное противодействие, — пояснил Трушин.

Ранее украинские военные сообщили, что ВСУ испытывают острую нехватку снарядов и военной техники. Солдаты рассказали, что у них зачастую нет необходимых боеприпасов, а поставляемые западными странами вооружения приходят на фронт в нерабочем состоянии. Один из офицеров пожаловался, что в его подразделении отказались от 10 немецких танков Leopard по причине их негодности: техника была крайне изношена.

До этого военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин констатировал, что у ВСУ наблюдаются серьезные проблемы на Харьковском направлении. По словам аналитика, Россия обладает стратегической и тактической инициативой по всей линии боевого соприкосновения, и Украине тяжело переходить к полной обороне из-за большого количества необходимых ресурсов.