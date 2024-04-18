«Не по карману»: военный эксперт оценил шансы Аргентины вступить в НАТО Военный эксперт Клинцевич: Аргентина не имеет финансов для вступления в НАТО

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Аргентина не имеет достаточно финансов для вступления в Североатлантический альянс, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, новый глава государства Хавьер Милей является в большей степени шоуменом, чем политиком.

Я думаю, вряд ли Аргентина вступит в НАТО. Я не думаю, что Аргентина в состоянии финансово и ресурсно вступить в Североатлантический альянс. Ей просто это не по карману. Это популизм, направленный на американцев. Новый президент Аргентины является больше шоуменом, нежели реальным политиком. Думаю, это останется на уровне слухов, — сказал Клинцевич.

Ранее глава Минобороны Аргентины Луис Петри сообщил, что страна представила запрос для того, чтобы стать глобальным партнером НАТО. Он заверил, что в Буэнос-Айресе работают над «восстановлением связей», которые помогут модернизировать вооруженные силы страны по стандартам Альянса.

До этого стало известно, что Милей планирует в 2024 году провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины. Политик подчеркнул, что ставит в приоритет союзы со «странами, защищающими свободу», к таким он причисляет США и Израиль, а также Украину. Политика Милея в отношении Киева отличается от более нейтральной позиции по конфликту лидеров ряда других стран региона, таких как Бразилия и Мексика.