«Не паниковать»: автоэксперт дал женщинам советы по замене пробитого колеса Автоэксперт Славнов: при замене колеса важно убрать автомобиль в безопасное место

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы женщине в одиночку поменять пробитое колесо, нужно для начала убрать автомобиль в безопасное место, подальше от проезжей части, а затем попытаться снять поврежденное колесо и поставить запаску, посоветовал автоэксперт Дмитрий Славнов. Однако проще всего попросить помощи, если это возможно в конкретной ситуации, рассказал он в беседе с «ФедералПресс».

Не стоит паниковать, отчаиваться и расстраиваться. Девушки бывают разные. Одни способны отвернуть четыре болта и поставить докатку, а другим потребуется помощь, — отметил эксперт.

Славнов подчеркнул, что даже на пробитом колесе возможно доехать до ближайшей заправки или магазина, где точно найдутся неравнодушные люди, которые не откажут девушке в помощи. Кроме того, всегда можно вызвать эвакуатор. В экстренной ситуации, когда поставить запаску не удается, можно заделать дырку в колесе жгутом или саморезом.

Автоблогер и телеведущая шоу на канале «ЧЕ!» Настя Туман ранее рассказала, как девушке-водителю избежать обмана в автосервисе. По ее словам, нужно хотя бы немного самой разбираться в устройстве автомобиля. Она также порекомендовала не останавливаться на первом попавшемся сервисе — лучше посетить разные, узнать мнение нескольких специалистов и только после этого сделать выбор.