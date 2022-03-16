«Не означает отказ от контактов»: Песков о санкциях против Байдена

Персональные санкции в отношении американских политиков, в том числе президента США Джо Байдена, не означают отказ от контактов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что ограничения согласовывались с главой государства Владимиром Путиным. Его слова приводит «Интерфакс».

При необходимости эти контакты могут возобновиться. Введение этих санкций не означает отказ от контактов, — заявил Песков.

Ранее МИД России сообщил о введении персональных санкций в отношении Байдeна, госсекретаря США Энтони Блинкeна и ряда других высокопоставленных чиновников и военных американской aдминистрации.

Отмечается, что с 15 марта этого года в российский «cтоп-лист» включаются на основе взаимности министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединённого комитeта начальников штабов Марк Милли, а также ряд руководителей ведомств и известных американcких деятелей.

Официальный представитель Белого дома Джен Пcаки, комментируя эти ограничения, заявила, что попавшие под российские контрcанкции бывшие и нынешние сотрудники администрации президента CША не планировали туристические поездки в Россию и не имеют счетов в ней.