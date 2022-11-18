Мужчина, подозреваемый в убийстве девушки у московского метро «Зюзино», настаивал на том, что между ними могли бы быть романтические отношения, однако та не отвечала ему взаимностью, рассказали сотрудники Следственного комитета. Как сообщает пресс-служба столичного СК, мужчина оказался не единственным задержанным в рамках расследования дела об убийстве.
Предварительно установлено, что потерпевшая познакомилась с подозреваемым незадолго до случившегося и у них был конфликт на почве личных отношений в связи с тем, что девушка не отвечала ему взаимностью на знаки внимания, — гласит сообщение.
В СК заявили, что правоохранители также задержали знакомого подозреваемого. Он, как предполагается, помогал первому фигуранту дела скрыться.
Тело молодой женщины с признаками насильственной смерти нашли на Севастопольском проспекте в Москве сегодня днем. На теле девушки обнаружили колото-резаные ранения в области груди. По имеющимся данным, сотрудники правоохранительных органов подозревают в убийстве 25-летнего Шохрукбека Каримова. Подозреваемого уже задержали в Тамбовской области. Неизвестно, идет ли речь о Каримове: силовики не раскрывают личность задержанного.
Подруга убитой девушки рассказала, что расправиться с ней мог ее бывший молодой человек. По словам женщины, мужчину и погибшую сложно было назвать парой.