Максим Землянский

СК рассказал о мотивах подозреваемого в убийстве москвички В СК рассказали, что убитая на юге Москвы девушка не отвечала взаимностью предполагаемому преступнику

18 ноября 2022 в 16:12

Фото: мвд.рф

Подозреваемый в убийстве девушки в Москве задержан в Тамбовской области