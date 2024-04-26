«Не отравишься»: эксперт оценил качество российского вина Аналитик рынка Денис Пузырев заявил о росте качества российского вина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российской оптовой и розничной торговле становится все больше отечественного вина, качество которого растет, заявил NEWS.ru исследователь алкогольного рынка, автор книги «Новейшая история России в 14 бутылках водки» Денис Пузырев. По его мнению, некоторые марки из РФ можно сравнить с недорогими марками из Евросоюза.

Нового российского вина становится все больше за счет увеличения числа производителей. Что касается его качества, то с точки зрения соблюдения нормативов все нормально, и этим вином не отравишься. Если говорить о качестве в экспертном понимании, то оно растет, и некоторые российские вина не хуже, а может быть, и лучше дешевых вин, импортируемых из Европы, не говоря про Южную Америку, — сказал Пузырев.

По его словам, когда речь идет о российском виноделии, нередко имеются в виду небольшие фермерские хозяйства. Чтобы продавать вино по высокой цене, «у них должны быть имя и репутация, потому что никто не захочет платить 3000 рублей непонятно за что».

Пока работа с новыми брендами в РФ не поставлена на правильные рельсы. Есть отдельные производители, которым удается создавать дорогие и известные марки, но в этих случаях виноделы работают давно и уже много сделали для того, чтобы их бренд воспринимался как товар из ЦУМа, — добавил эксперт.

Также Пузырев напомнил, что в РФ есть и «большие хозяйства, которые могут себе позволить держать достаточно низкие цены в рознице и стимулировать больший объем продаж, как и в случае с другими потребительскими товарами».

Ранее представители «Абрау-Дюрсо», которая является одной из крупнейших винодельческих компаний России, объявили о повышении цен на продукцию с 13 мая. Рост стоимости затронет 15 позиций алкогольного портфеля и составит от 7% до 35% в зависимости от наименования. Причиной увеличения цен на вино назвали трехкратный рост акцизов.