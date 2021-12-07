«Не отнимать гражданскую позицию»: почему врачи выступают против QR-кодов

Согласно опросу, проведённому популярным медицинским приложением «Справочник врача», больше трети участвовавших в нём медицинских работников выступили против введения системы QR-кодов с ограничениями для непривитых от коронавируса. NEWS.ru узнал у медиков, почему многие их коллеги придерживаются такого мнения, несмотря на то что сами борются с пандемией и страдают из-за возросшей на медицинскую сферу нагрузки.

В опросе приняли участие 3079 врачей из всех регионов, а всего в приложении зарегистрированы больше 500 тыс. медицинских работников. 36,5% врачей высказались принципиально против введения контроля QR-кодов о вакцинации. Только каждый четвертый (24,6%) полностью поддерживает законопроекты, внесённые правительством в Госдуму.

Врачи более охотно выступают за законопроект о QR-кодах при условии, что ограничительные меры для непривитых будут смягчены (21,9%). Но есть и те, кто поддерживает ещё большее ужесточение мер по сравнению с предлагаемыми — 17%. При этом среди медиков примерно одинаковое число тех, кто за (49,7%) и против (50,3%) обязательной вакцинации.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Наблюдатели отмечали, что результаты опроса могут показаться странными с учётом того, что законопроект помог бы снизить на врачей нагрузку, на которую они регулярно жалуются. Также медики неоднократно рассказывали, как им приходится лечить тяжело больных непривитых, которых вакцина могла бы спасти от попадания в больницу. Но по словам председателя профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрея Коновала, нельзя отнимать у врачей права на гражданскую позицию, связанную с тем, как они понимают ограничения прав человека.

Понятно, что медицинских работников очень много и у них разные точки зрения на эту тему. Я, вот, например, по личному опыту вижу, что среди бригад скорой есть достаточно много, скажем так, тех, кто не считает вакцинацию неопасной для здоровья процедурой. Часть работников и вакцинирована, и рекомендует всем привиться, но при этом считает ограничение свобод для тех, кто так делать не хочет, неприемлемым. Андрей Коновал председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие»

Коновал добавляет, что сам он привился. При этом глава профсоюза отмечает, что ему приходится быть очень осторожным в формулировках, так как сейчас власть пытается бороться с врачами, публично выступающими против вакцины. По словам Коновала, медработники говорят на эту тему неохотно. NEWS.ru узнал мнение о законопроекте о QR-кодах у анестезиолога, который попросил остаться анонимным. По его мнению, QR-коды могут сподвигнуть многих к вакцинации, поэтому вводить их нужно, иначе многих будет сложно стимулировать привиться.

Если говорить о моих непосредственных коллегах, то они все спокойно привились — врачи, медсёстры, все. Сложно сказать, почему результаты опроса такие. Возможно, многие не уверены в том, как это будет реализовано на практике. Будет ли ввод кодов стимулом для добросовестной вакцинации. Не стоит забывать, что прививка ещё не гарантирует антитела. У одного из наших заведующих, например, они появились только после ревакцинации. Также возникает вопрос, как будут QR-кодами пользоваться пожилые люди 80 лет и старше. С другой стороны, они и по ресторанам не ходят, — размышляет врач.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и шеф-редактор журнала «Ассистент врача» Анастасия Тарабрина считает, что мнение врачей об ограничениях не отличается от мнения населения России в целом. При этом большинство практических врачей за почти два года пандемии действительно устали от переработок, у многих наступило эмоциональное выгорание. Связано это не только с самой инфекцией, но и с отсутствием стимулирующих и страховых выплат за случаи заражения COVID-19, говорит Тарабрина.

Уровень доверия к чиновникам низкий. Обещаний много, а на практике все законы реализуются, мягко говоря, не очень хорошо. Давайте себя поставим на место рядового врача из региона: работает на 1,5–2 ставки, чтобы получить стимулирующие выплаты за ковид. Ему нужно доказать, что пациент был болен, когда ты его осматривал и лечил, нужно запрашивать данные и доказывать, что ты имеешь право. Сейчас с этим стало проще, но в начале пандемии не доплачивали многим. Второй вопрос — страховые выплаты. На прошлой неделе по решению суда перевели страховые выплаты двум врачам из Краснотурьинской городской больницы. Они переболели летом 2020 года, но руководство комиссии, которая расследовала случаи заражения, специально указала коды заболевания по МКБ, которые не входят в перечень тех, по которым положены выплаты. Независимая экспертиза подтвердила этот факт. О каком доверии к главным врачам больниц, региональным, федеральным властям и принимаемым законам может идти речь? Медработники загнаны в угол. Анастасия Тарабрина врач, шеф-редактор журнала «Ассистент врача» врач, шеф-редактор журнала «Ассистент врача»

Врач-терапевт и основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов рассказал NEWS.ru, что в связи с проведением исследований к ним приходит много комментариев от практикующих врачей. По его словам, призывы к «бездумной, повсеместной вакцинации с игнорированием уровня антител у переболевших и противопоказаний — это нарушение базового принципа врача «не навреди».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Я выражу общее мнение медицинских специалистов. Закон о QR-кодах никак не поможет снизить нагрузку на врачей. Она снижается улучшением условий труда медработников при устранении дефицита кадров на местах. Все эти проблемы у нас были и раньше, но они остро стали обнажаться в период пандемии. Списывать всё исключительно на нежелание граждан вакцинироваться — это попытка сместить фокус внимания с реальных проблем. В центре снижения нагрузки должен стоять врач, а не смартфоны с закодированными штрихкодами. QR-код никак не защищает от коронавируса — защититься от инфекции можно вакцинацией и соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Константин Хоманов основатель приложения «Справочник врача» основатель приложения «Справочник врача»

Хоманов добавляет, что для того чтобы вакцинация была эффективна, необходим грамотный подход в работе с населением и компетентные организационные решения в сфере здравоохранения. Основатель «Справочника врача» напомнил о словах президента Владимира Путина, который неоднократно говорил, что он против принудительной вакцинации, и призывал терпеливо вести с населением разъяснительную работу.