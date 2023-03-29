«Не от хорошей жизни»: эксперт назвал причину популярности турбаз Глава объединения туристов Давыденко объяснил, как отрасль развивается в полузакрытых границах

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Всплеск интереса к турбазам и загородным отелям произошел потому, что «выездного туризма сегодня как такового нет». К тому же растет число «невыездных» россиян — чиновников и силовиков, которым запрещают покидать пределы РФ. Об этом NEWS.ru заявил председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко.

Всплеск интереса к турбазам и загородным отелям произошел во многом не от хорошей жизни. Ведь выездного туризма сегодня как такового нет. Несмотря на это, люди хотят отдыхать. К тому же у нас стало много «невыездных» граждан — они чаще всего выбирают отдых на турбазах, — отметил Давыденко.

По его прогнозам, если ситуация с выездным туризмом останется прежней, то турбазам это будет «только в плюс».

Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян заявлял, что подавляющее большинство турбаз в стране были созданы еще в советские времена. По его словам, объекты размещения отдыхающих относительно высокого класса — в большом дефиците при «сумасшедшем» спросе и «кусающихся» ценах.