«Не оставим выбора»: Ходаковский рассказал, что ждет неонацистов на Украине Ходаковский: мы не оставим выбора сторонникам «коричневой чумы» на Украине

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Александр Ходаковский

Еще в 2014 году на Украине «бандеровцы не оставляли намерений из принципа захватить вырванную у них землю», заявил замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале. Он и его сторонники прекрасно понимали, что их ждет в случае поражения. В таких условиях, подчеркнул полковник, Россия не оставит выбора сторонникам «коричневой чумы».

Когда я говорю, что мы тоже имеем установку двигать коричневую чуму как можно дальше, я отчетливо понимаю, что мы не оставим выбора тем, кто впустил ее в себя. Это не обязательно будут те, кто активно с оружием в руках противостоит нам сегодня, — оружие в руках, как ни странно, не показатель. Это могут быть обычные граждане, живущие обычной жизнью и не помышляющие о том, чтобы идти убивать, — написал Ходаковский.

По его словам, сторонники украинского национализма могут быть и на подконтрольной России территории, создавая фактор дополнительной угрозы. Как полагает Ходаковский, эту проблему следует решать в зависимости от «степени поражения». На этом фоне он указал на ситуацию в Мариуполе, где оставшееся население приходит в «нормальное состояние» без воздействия украинской пропаганды.

Да, пережить произошедшее трудно — мы пришли с огнем и мечом. Но постепенно зерна отделяются от плевел, — отметил он.

Ранее он также сравнил Украину с лоскутным одеялом, которое «сшивалось русской кровью». По его словам, сейчас Украина бьется за рубежи, сформированные во времена, когда границы вообще не имели смысла. При этом она пытается удержать регионы, где проживают люди с совершенно другим мышлением.