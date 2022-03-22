«Не опроверг доказательства»: свидетель по делу Навального о приговоре

Девять лет строгого режима по делу о мошенничестве и неуважении к суду станут для оппозиционера Алексея Навального «серьёзным испытанием», заявил NEWS.ru свидетель по делу о мошенничестве и юрист Илья Ремесло. По словам спикера, фигурант не смог опровергнуть доказательства своей вины и материалы представленных обвинением расследований, а лишь пытался давить на другую сторону. Собеседник добавил, что итоговый срок снизили на четыре года из-за «наличия детей и жены на иждивении».

Приговор [Навальному] считаю адекватным, срок в рамках статьи 159 УК РФ. Следует обратить внимание, что дали строгий режим. Это будет серьёзным испытанием для осуждённого. Он не смог опровергнуть доказательства обвинения и мои расследования, которые я представил суду. Вместо этого были попытки дискредитировать свидетелей и потерпевших, а от вопросов, почему у него не сходятся отчёты о тратах пожертвований, почему у жены и подельников появились десятки миллионов рублей, почему он собирал деньги на выборы [президента России], будучи судимым и не имея права выдвигаться, он ответить не смог. Поэтому исход суда был понятен, — отметил Ремесло.

Лефортовский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы. Обвинение запрашивало для оппозиционера 13 лет колонии строгого режима и 1,2 млн рублей штрафа.

Ранее в ходе прений сторон Навальный заявил о своей невиновности и необоcнованности запрошенного наказания.

Дело о мошенничестве возбудили против оппозиционера в конце дeкабря 2020 года. Его обвиняют в растрате 356 млн рублей из средств, которые были пожертвованы Фонду борьбы с коррупцией (признан в России экстремистской организацией, деятельность запрещена). В рамках другого дела, объединённого с предыдущим в одно прoизводство, оппозиционер обвиняется в умышлeнном и демонстративном нeуважении к суду.