«Не они проигрывают, а их переигрывают»: Сладков об уроке ВС России для ВСУ Сладков: ВС РФ выучили урок, который сами преподали ВСУ при контрнаступлении

Фото: МО Украины

Российские войска выучили урок, который сами преподали ВСУ в ходе их контрнаступления, что атаковать противника скопом самоубийственно, как и штурмовать позиции малыми группами, написал в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, Вооруженные силы РФ научились действовать скрытно, что стало ключом к победам и взятию новых территорий.

Мы прекрасно выучили урок, который сами же преподали ВСУ прошлым летом. Мы поняли, что наступать по-старому, скопом, уже самоубийственно. <...> Мы стали прятать свои намерения, маскируя действия десятками ложных уколов и маневров. Мы давим всем фронтом мягко, без суеты, проминая там, где нам надо. <...> Это уже искусство, а не ремесло. В Генштабе противника, я так думаю, уже понимают, что не они проигрывают, а их переигрывают, — написал Сладков.

По словам Сладкова, многонациональный российский народ имеет особенный боевой интеллект. Он «генетически создан для побед» не грубой силой, а силой искусства войны.

Это этнический сплав искусств и возможностей. Да, с русским стержнем, но без многонационального тела вокруг он, безусловно, не так силен, — указал он.

Военкор предположил, что тактика боев будет меняться и дальше. При этом он выразил уверенность, что изменения будут происходить именно под влиянием и контролем ВС РФ.

Ранее Сладков заявил, что мог бы организовать отдельную медицинскую площадку для приема украинских военнопленных, чтобы делать сюжеты о том, как им оказывают помощь в армии России. По его словам, он скоммутировал бы несколько мониторов и компьютеров, чтобы раненые солдаты ВСУ могли «на весь мир» пообщаться со своими родственниками с Украины.