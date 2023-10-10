«Не он ли перевел $150 млн ВСУ?»: возвращение Фридмана возмутило россиян Рожин потребовал проверить данные о выделении Фридманом $150 млн на нужды ВСУ

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Михаил Фридман

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал правом гражданина РФ возвращение бизнесмена Михаила Фридмана в Москву. Какой была реакция россиян?

Почему Фридман вернулся в Россию из-за рубежа

Основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман на момент начала спецоперации на Украине проживал в Великобритании. 25 февраля 2022 года он высказался против проведения СВО.

«Я родился на Западной Украине и жил там до 17 лет. Мои родители — граждане Украины и живут во Львове. Я глубоко привязан к украинцам и русским и, на мой взгляд, нынешний конфликт — это трагедия и для тех, и для других», — сказал Фридман.

Несмотря на его позицию, Британия ввела санкции в отношении предпринимателя, отметив, что он наравне с другими российскими бизнесменами «получал выгоду или поддерживал правительство РФ». Заграничные счета Фридмана были заморожены.

Под санкциями предприниматель прожил в Великобритании около полутора лет, а неделю назад переехал в Израиль, где планировал остаться. Однако из-за эскалации напряженности в стране Фридман 9 октября вернулся в Россию. При этом он не намерен оставаться в РФ навсегда.

«Когда все успокоится, планирую вернуться в Израиль. И постоянно проживать там», — сообщил Фридман Bloomberg.

Как в Кремле и Госдуме отреагировали на возвращение Фридмана

Представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что Михаил Фридман, как и любой другой гражданин РФ, имеет право покидать страну и въезжать в нее.

«Он же гражданин Российской Федерации и может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин Российской Федерации. Поэтому здесь нет чего-то необычного, — отметил Песков.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман напомнил: в Сети распространилась информация о том, что Фридман, будучи за границей, пожертвовал значительную сумму в пользу Украины ради снятия санкций. В связи с этим против бизнесмена в России может быть возбуждено уголовное дело, считает парламентарий. Однако у предпринимателя есть шанс избежать наказания.

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Член совета директоров Альфа-Банка, член совета директоров ABH Holdings S.A. Михаил Фридман (справа) во время торжественного приема в концертном зале «Барвиха Luxury Village», посвященного празднику Рош ха-Шана Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Член совета директоров Альфа-Банка, член совета директоров ABH Holdings S.A. Михаил Фридман (справа) во время торжественного приема в концертном зале «Барвиха Luxury Village», посвященного празднику Рош ха-Шана Фото: kremlin.ru Встреча с представителями бизнес-сообществ. Президент ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос» Владимир Потанин и председатель совета директоров ОАО «Альфа-Банк» Михаил Фридман. Кремль, 2004 год Фото: kremlin.ru Встреча с представителями бизнес-сообществ. Президент ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос» Владимир Потанин и председатель совета директоров ОАО «Альфа-Банк» Михаил Фридман. Кремль, 2004 год Фото: kremlin.ru Перед началом встречи с представителями предпринимательского сообщества. Слева направо: глава РСПП Александр Шохин, глава «Альфа-групп» Михаил Фридман и глава «Металлоинвеста» Алишер Усманов. Кремль, 2009 год Фото: kremlin.ru Перед началом встречи с представителями предпринимательского сообщества. Слева направо: глава РСПП Александр Шохин, глава «Альфа-групп» Михаил Фридман и глава «Металлоинвеста» Алишер Усманов. Кремль, 2009 год Фото: kremlin.ru Экс-президент РФ Дмитрий Медведев с председателем наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Михаилом Фридманом. Горки, 2009 год Фото: kremlin.ru Экс-президент РФ Дмитрий Медведев с председателем наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Михаилом Фридманом. Горки, 2009 год Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press Глава консорциума «Альфа-групп», председатель совета директоров российско-британской нефтяной компании "ТНК-BP" Михаил Фридман Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press Глава консорциума «Альфа-групп», председатель совета директоров российско-британской нефтяной компании "ТНК-BP" Михаил Фридман Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Президент Альфа-Банка Пётр Авен (справа) и председатель совета директоров Михаил Фридман (слева), 2005 год Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Президент Альфа-Банка Пётр Авен (справа) и председатель совета директоров Михаил Фридман (слева), 2005 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Михаил Фридман на ежегодном благотворительном вечере в ресторане Piazza Italiana, 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Михаил Фридман на ежегодном благотворительном вечере в ресторане Piazza Italiana, 2013 год

«В нашем законодательстве есть понятие „деятельное раскаяние“, когда человек предпринимает какие-то действия, нацеленные на компенсацию причиненного им ущерба. Какие именно в данном случае действия может предпринять Фридман, точно не знаю, но уверен, что такие возможности есть», — заявил Вассерман NEWS.ru.

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой также отметил, что Россия не отказывается от своих соотечественников. Однако, по мнению парламентария, возвращение на родину должно дорого обойтись Фридману.

«Думаю, таким людям отказывать в праве вернуться не стоит, но сразу объявить стоимость „обратного билета“: 99% активов — в пользу российского государства», — высказался NEWS.ru Луговой.

Как россияне отреагировали на возвращение Фридмана

Автор Telegram-канала «Небожена» считает, что правоохранительные органы должны проверить действия и высказывания Михаила Фридмана.

«Не представляю, что он должен сделать, чтобы заслужить прощение. Отдать все свои деньги правительству, отстроить за свой счет Артемовск и изваляться в дегте и перьях будет мало», — пишет автор сообщения.

Россияне активно комментируют в социальных сетях новость о возвращении Михаила Фридмана. Многие разделяют позицию Дмитрия Пескова, однако считают, что бизнесмен должен «ответить за сказанное». «Вернуться-то имеет право, да. Но неужели ему ничего за это не будет?»; «Он вернулся, отлично. Пусть теперь отвечает за все сказанное!»; «Его надо наказать. Так нельзя со своей родиной поступать», — пишут россияне в Сети.

Эксперт Центра военных технологий Борис Рожин высказал мнение, что пока Фридман не находится на территории России, его «необходимо задержать или как минимум обеспечить ему подписку о невыезде». Он призвал компетентные органы проверить информацию в Сети о возможной передаче Фридманом $150 млн на нужды ВСУ.

«Если информация подтверждается, то Фридмана необходимо судить и посадить в рамках действующего законодательства за финансирование терроризма. Имущество и активы Фридмана обратить в доход государства», — написал Рожин в своем Telegram-канале.

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