«Не обсуждают»: Песков о новом локдауне

В Креме не обсуждается введение всероссийского локдауна. Данные по уровню госпитализаций говорят, что «омикрон»-штамм переносится в более лёгкой форме, чем предыдущий — «дельта», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Никакие локдауны никто не обсуждает. Оперативный штаб и мы ориентируемся на данные по количеству госпитализаций. Они говорят о росте нагрузки на систему здравоохранения. Цифры растут. Но это не приводит к пропорциональному росту госпитализаций. Это говорит, что новый штамм переносится в форме, которая не приводит к повышенному количеству госпитализаций. Остальные предположения от лукавого, — сказал Песков.

Ранее эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв рассказал, что новый штамм коронавируса «омикрон» способен обрушить российскую систему здравоохранения за пять недель. Он сослался на опыт других стран, где новый штамм уже вытеснил предыдущий.

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко для снижения риска заражения коронавирусом в общественном транспорте рекомендовал ввести разное время начала рабочего дня. Сотрудники соседних предприятий не будут приезжать на работу одновременно.