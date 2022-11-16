Не нужно превращать его в парк: экологи против урбанизации Битцевского леса Учёные и активисты опасаются, что благоустройство уголка дикой природы на юге Москвы приведёт к его уничтожению и застройке

Фото: t.me/protect_Bitca1

На минувшей неделе полиция задержала на юге Москвы пятерых защитников природно-исторического парка «Битцевский лес». Они патрулировали территорию, где власти начали работы по благоустройству, и столкнулись с рабочими подрядной компании. У них, по мнению активистов, не было разрешительных документов. Противостояние вокруг Битцевского леса длится уже не один месяц — не все местные жители хотят видеть в этом уголке дикой природы асфальтированные дорожки, освещение и спортивные площадки. Экологи считают, что урбанизация леса приведет к его уничтожению, снятию охранного статуса и последующей застройке. Чиновники в свою очередь говорят о необходимости развития городской среды. NEWS.ru узнал, на каких основаниях ведутся работы, как их оценивают все стороны и что думают ученые.

«Асфальтирование плоскостей»

Вечером 8 ноября на юге Москвы полицейские задержали пятерых активистов: Максима Лубенца, Виталия Колесникова, Дмитрия Привалова, Егора Баранова и Сергея Синебрюхова. Они пытались помешать строительным работам в ООПТ и не дали проехать водителям подрядчика, у которых, как утверждали задержанные, не было пропуска, а также вызвали полицию. После этого, как сообщал портал «ОВД-Инфо» (признан в России СМИ, исполняющим функции иностранного агента), рабочие избили защитников леса.

Прибывшие на место полицейские задержали по пять человек от противоборствующих сторон, но представители подрядной фирмы, на которых пожаловались активисты, в итоге смогли покинуть отдел МВД без составления протоколов, а защитников леса оставили там на ночь. На следующий день, 9 ноября, Чертановский суд Москвы арестовал на 10 суток Максима Лубенца, Сергея Синебрюхова и Егора Баранова по обвинению в побоях (ст. 6.1.1 КоАП). Виталия Колесникова и Дмитрия Привалова оштрафовали за «мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП). Впоследствии Мосгорсуд оставил эти решения в силе.

Фото: t.me/protect_Bitca1

Недовольство у активистов-экологов и части жителей нескольких районов юга и юго-запада Москвы вызывают намерения властей по благоустройству Битцевского леса — одного из самых крупных в столице участков дикой природы. Парк имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения.

Как рассказывает заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Александр Адайкин, работы в Битцевском лесу проводятся в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)». Заказчиком выступает АНО «Развитие Городских Технологий» (РГТ). По словам Адайкина, все благоустройство ведется «в соответствии с ранее разработанной концепцией по сохранению и восстановлению» леса.

Работы проводятся на основании уведомления Объединения административно-технических инспекций города Москвы, акта открытия объекта и заключений департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы о соответствии проектной документации требованиям, установленным в нормативных правовых актах в области защиты зелёных насаждений. Главной задачей является сохранение и поддержание существующей экосистемы ПИП «Битцевский лес» без изменений, — утверждает чиновник.

Другой замруководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников добавил, что в числе других задач власти ставят также «реабилитацию и восстановление необходимых участков и водных объектов». По его словам, «проектные решения разрабатываются в строгом соответствии с установленными режимами охраны и использования ООПТ ПИП „Битцевский лес“, в соответствии с нормативными требованиями». Мельников добавил, что проект благоустройства леса прошёл обсуждения на портале «Активный гражданин» и по «итогам голосования 82% участников поддержало реализацию мероприятий».

Фото: t.me/protect_Bitca1

По словам Александра Адайкина, работы в лесу предусматривают обновление «дорожно-тропиночной сети из асфальтобетонного покрытия, гранитного отсева и покрытия TerraWay». Под последним имеется в виду система водопроницаемого дорожного покрытия, состоящего из измельчённого камня и связующего вещества.

Внутренняя часть территории предназначена для неспешных прогулок с минимальным воздействием на экологическую составляющую. Экомаршруты выполнены из покрытий, которые не запечатывают почву и обеспечивают водопроницаемость поверхности, что позволяет людям заниматься такими видами спорта, как бег, скандинавская ходьба, и другими видами активного отдыха. Асфальтирование плоскостей предусмотрено на основных маршрутах, имеющих увеличенный поток проходимости посетителей, — добавил Адайкин.

«Нельзя строить без проекта»

Уже несколько месяцев кусок дикой природы, зажатый между несколькими спальными районами, остаётся местом социального напряжения. Уже мало кого удивят гражданские патрули из экологов и активистов, которые прохаживаются по тропинкам и просекам, ведя общественный экологический контроль, проверяя номера техники, въезжающей в Битцевский лес, и смотрят, есть ли документация на проведение работ.

Местные жители и активисты, создавшие общественное движение «Защита Битцевского леса», в начале ноября 2021 года обнаружили на сайте госзакупок тендер правительства Москвы на разработку проекта благоустройства нескольких районов на юге Москвы. Начальная цена составила 256 млн рублей, которые предназначаются на разработку проекта. Из технического задания можно узнать, что в первой очереди работ на 112 гектаров парковой территории Битцевского леса построят спортплощадки, спортивный комплекс на три тысячи квадратных метров, теннисные корты, скейт-парки, хозяйственные павильоны и даже скалодром. Помимо этого, предусматривается установка в лесу 500 громкоговорителей, размещение вольеров для птиц и мелких зверей.

Фото: t.me/protect_Bitca1

Как рассказал NEWS.ru представитель движения «Защита Битцевского леса» Алексей Силяков, работы по благоустройству затрагивают территории, которые «заходят в лес на километр». Также, по его словам, речь идёт про десятки километров подземных кабельных сетей и дождевой канализации диаметром до 800 мм. Прокладка этих коммуникаций предусматривает рытьё траншей в лесу. Помимо этого, в лесу предусмотрено размещение камер наблюдения и «ещё много чего», сообщил он.

Закупку эту выиграл НИиПИ ИГСП — Институт градостроительного и системного проектирования, тот самый бывший НИиПИ экологии города (старое название юрлица. — NEWS.ru), который в 2018 году создавал новое положение о природно-историческом парке «Битцевский лес» фактически под свой же будущий проект. Принятое ещё четыре года назад положение существенно уменьшило площади заповедных зон леса. Кроме этого, крупные заповедные участки стали разбитыми на несколько частей — дороги, проходящие через них, выделили в прогулочную зону, на которой можно делать что угодно, — сказал Силяков.

Самое главное, по его словам, то, что в Битцевском лесу теперь «определены параметры капитального строительства». Участник движения в защиту парка уверен, что, «с одной стороны, таким образом просто узаконили существующие капитальные объекты, но с другой — новые зоны капитального строительства в границах леса теперь можно ввести не законом, а постановлением правительства Москвы, которое не проходит ни общественные слушания, ни экологические экспертизы».

Фото: t.me/protect_Bitca1

Он напомнил, что после утверждения нового положения об ООПТ ПИП «Битцевский лес» был объявлен конкурс на создание концепции развития территории. Выиграла его, по словам собеседника NEWS.ru, «малоизвестная компания „Атлас“, которая всё делала втайне, не встречаясь с жителями». Этот документ, по данным Силякова, разработали «за 90 млн бюджетных рублей», однако целиком его не видел никто. Тем не менее на портале «Активный гражданин» были проведены слушания по этому проекту.

Сам документ показан не был. Только 10 красивых картинок, за которые проголосовали 180 тысяч человек, — разводит руками защитник леса.

Уже после этого был объявлен упомянутый тендер между правительством Москвы и ИГСП. Случилось это в декабре 2021 года, а до этого, как напоминает Силяков, АНО РГТ заключило договоры с ООО «СтройСтандарт» и ООО «ЮГ 2008».

На основании этих бумаг в конце декабря [2021 года] началось вторжение в лес. Начали со сбора валежника перед Новым годом, а уже с февраля-марта 2022-го понеслось по полной программе — канавы метровой глубины, подрубленные корни. Хотя по контракту НИиПИ ИГСП должен подготовить проект [благоустройства леса] только к 31 декабря 2022 года, то есть через полтора месяца. Всем хорошо известно, что нельзя начинать строить без проекта, — и это наша основная претензия к работам в Битцевском лесу, — добавил Силяков.

Алексей Силяков напомнил, что местные жители обращались в разные инстанции с жалобами на деятельность «СтройСтандарта» и «ЮГ 2008». Он утверждает, что сотрудники компаний «ведут незаконные земляные и строительно-монтажные работы, вырубку деревьев в отсутствие порубочного билета, используют крупногабаритную технику». В ответ на обращения природоохранная прокуратура издала представление об остановке работ без разрешительной документации и наличия проекта. Но подрядчики, по словам собеседника NEWS.ru, воспринимают требования прокуроров как филькину грамоту и продолжают свою деятельность.

«Делается всё чудовищно»

Москвич Дмитрий Фронтов, участвующий в защите Битцевского леса, рассказал NEWS.ru о своем впечатлении от работ на территории ООПТ. Он подчеркнул, что работы идут «грубо» и затрагивают не только края леса, но и «заповедные места», а также территорию рядом с объектами культурного наследия — в границах лесного массива находятся три исторические усадьбы: Знаменское-Садки, Ясенево и Узкое, а также древние курганы.

В лесу кладут асфальт, плюхая его где-то на подготовленные подложки из бетона и песка, где-то просто на землю и корни деревьев. Где-то снимают слой земли, где-то нет, где-то ставят высокие магистральные бордюры. Тут речь не идёт ни о какой элементарной функциональности и красоте, а так как проекта нет, то делается всё по-разному — то одного вида дорожки прокладывают, то другого... То, что они делают, иногда тут же ломают. Например, техника ездит по только что положенному асфальту и продавливает его, особенно там, где его положили прямо на землю. Иногда и техники не нужно — достаточно пройти дождю, и на некоторых участках всё покрытие крошится, разваливается. В огромном количестве мест работы уже вызвали эрозию почвы, — оценил работы собеседник NEWS.ru.

Фото: t.me/protect_Bitca1

Фронтов также раскритиковал подход к благоустройству, в результате которого, по его словам, Битцевский лес превращается в «парк с рулонным газоном и асфальтированными дорожками», который в дальнейшем будет требовать постоянного обслуживания.

Все эти работы опасны тем, что лес, как устойчивая экосистема, разрушается. Понятно, что сейчас он отличается от того леса, который был 100–200 лет назад, но и сегодня здесь сохранилось большое количество краснокнижных животных и растений. То есть это не газон между дорог, на котором ничего не растёт. Это настоящий лес, и изымать из него валежник нельзя, потому что упавшие деревья должны сгнить и участвовать в создании естественного почвенного покрова, свойственного для леса. А те, кто это делает, говорят, что они чистят лес. Осталось только листья там сгребать, — высказал мнение Дмитрий Фронтов.

По убеждению активиста, проведение работ в нынешнем виде повлечет за собой «деградацию» Битцевского леса, последующее снятие с него охранного статуса и застройку. Алексей Силяков также опасается, что если даже часть леса утратит свою природную ценность, в перспективе это даст повод изъятия этих территорий из границ ООПТ вместо проведения объявленной экологической реабилитации. Такое, по его мнению, уже было с участком в Косино-Ухтомском районе. Силяков напомнил, что на границах Битцевского леса уже идёт строительство многоэтажных домов — на Новоясеневском проспекте и на улице Красного Маяка в Чертаново. То же самое, по мнению собеседника NEWS.ru, может грозить и территориям, где раньше были гаражи, потому что освободившиеся пространства обычно «объявляют территориями комплексного развития территорий и не стремятся включать в границы ООПТ».

Фото: t.me/protect_Bitca1

Резюмируя, он отметил, что не все москвичи выступают против вредных, по мнению экологов и активистов, планов изменения Битцевского леса. Собеседник NEWS.ru признался: «Многим нравится, что в лесу проводится благоустройство, потому что нравится ходить с чистыми ботинками. Однако и мы не за то, чтобы жить в срубе и умываться из ведра, но если в городе сохранился клочок леса, не нужно превращать его в 51-й парк».

Фото: t.me/protect_Bitca1

Стратегическая задача

Планы многомиллиардного благоустройства московских лесов подвергали сомнению и учёные РАН, возглавляющие научные подразделения академии, — научный руководитель Института водных проблем и экс-министр экологии Виктор Данилов-Данильян, руководитель научного направления Института океанологии Михаил Флинт, руководитель Центра устойчивого развития и здоровья среды Института биологии развития Владимир Захаров, директор Института географии Ольга Соломина, директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов Наталья Лукина и другие. Несколько месяцев назад они направили обращение президенту Владимиру Путину, в котором отметили, что масштабное «вмешательство в естественную природу» приведёт к неблагоприятным последствиям для животного и растительного мира, водных систем, с последующей «антропогенной трансформацией экосистем в целом». От главы государства они потребовали «остановить проектирование работ по „благоустройству“ ООПТ в городе Москве без привлечения специалистов по охране природы Москвы».

Учёные подчёркивали, что «природные экосистемы и рукотворное озеленение — это два принципиально разных типа зелёных зон». Авторы обращения считают, что сохранение природного наследия Москвы в его «естественном состоянии» — это не локальная проблема, а стратегическая задача.