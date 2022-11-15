Не нравятся посты: автора Telegram-канала вынудили уволиться из вуза Автора Telegram-канала «Наука и университеты» вынудили уволиться из Ульяновского вуза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автор популярного Telegram-канала о высшем образовании «Наука и университеты», доктор технических наук, профессор Евгений Белый публично заявил о том, что был вынужден уволиться из ульяновского вуза, в котором проработал четверть века, из-за давления руководства. Историю скандального увольнения он изложил в посте, а также рассказал об этом NEWS.ru.

Произошло банальное: примерно месяц назад ректор Ульяновского государственного университета Борис Михайлович Костишко пригласил автора этих строк, который на тот момент работал директором Института экономики и бизнеса, и сообщил, что Минобрнауки РФ якобы не нравятся как отдельные посты <...>, так и сам канал «Наука и университеты», точка зрения автора которого на дискуссионные проблемы высшей школы далеко не всегда совпадает с официальной позицией министерства, — написал Евгений Белый.

При этом профессор заявил, что буквально через несколько дней Департамент информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки РФ сообщил, что «у них нет претензий к Telegram-каналу и его автору». Примерно то же самое указал в телефонном разговоре автору канала один из руководителей Департамента. Однако руководство вуза, по словам Белого, предложило ему три варианта выхода из ситуации.

Вариант 1 — закрыть канал (вариант из серии «не дождётесь»). Вариант 2 — канал сохранить, но о Минобрнауки, его инициативах и персоналиях как о покойнике — хорошо или ничего (вариант из серии «себя не уважать»). Вариант 3 — уволиться из университета, — отметил автор Telegram-канала «Наука и университеты».

В итоге профессор Евгений Белый был вынужден написать заявление об уходе. Он пояснил, что «другого способа сохранить канал в состоянии, чтобы на него подписывались и читали, найти не удалось». Белый также сообщил, что он «написал заявление „по собственному“, которое было подписано практически мгновенно».

В разговоре с NEWS.ru Евгений Белый пояснил, что на создание и развитие Telegram-канала ушло около двух лет. Сегодня он имеет около 20 тысяч подписчиков. Профессор подчеркнул, что этот информационно-аналитический проект сразу же задумывался как дискуссионная площадка для представителей академического сообщества. В итоге он действительно объединил научно-педагогических работников вузов и колледжей, менеджеров образования, представителей EdTech — компаний и многих других людей, «которые душой болеют за образование».

Мне же предложили если не закрывать канал, то «гнать» на нём министерские пресс-релизы, снабжая их собственными комплиментарными комментариями. Одним словом, дали понять, что «телеграм-канал — не место для дискуссий». Такой вариант меня, разумеется, не устроил, поэтому я и сделал выбор в пользу ухода из университета. Точнее, университетская администрация не оставила мне другого выбора, — указал Евгений Белый.

Руководство Ульяновского госуниверситета на официальный запрос NEWS.ru не ответило.

В октябре с факультета Свободных искусств и наук Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) после участия в акции протеста против мобилизации уволили преподавателя философии и доцента кафедры междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук Дениса Скопина.

Как писало издание «Сота», курсы Дениса Скопина — «одни из самых посещаемых на факультете Свободных искусств и наук». Студенты до этого решили создать свой профсоюз для защиты своих прав и академических свобод, протестуя против уничтожения факультета, 25 октября они устроили массовые проводы преподавателя.

По данным доцента СПбГУ Валерия Монахова, со следующего учебного года на факультете свободных искусств и наук изменится программа, сообщал NEWS.ru.