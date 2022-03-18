«Не наша прерогатива»: Песков — о работе Дворковича в структурах РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бывший глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович должен сам принять решение по поводу дальнейшей работы в тех российских структурах, в которых он участвует, По его словам, этот вопрос не является прерогативой Кремля, сообщает ТАСС.

Я оставляю без комментариев, это не наша прерогатива, это решать банку и самому Дворковичу , — отметил представитель Кремля.

Так Песков ответил на некорректный вопрос журналиста о том, должен ли Дворкович покинуть пост главы набсовета Россельхозбанка. Однако бывший вице-премьер не входит в набсовет этого банка, данную должность занимает Дмитрий Патрушев, передаёт агентство.

Ранее Дворкович покинул пост председателя фонда «Сколково», который занимал с 2018 года. Он сосредоточится на развитии образовательных проектов.

До этого секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия выступает «за немедленное увольнение с позором» Дворковича с поста руководителя фонда «Сколково» из-за его осуждения в западных СМИ действий Вооружённых сил РФ на Украине.

Источник в аппарате председателя партии впоследствии заявил, что «Единая Россия» не принимала общего решения потребовать отставки Дворковича с поста главы фонда «Сколково».

Комментируя ситуацию, Песков сообщил, что Дворкович должен сам принять решение, стоит ли ему оставаться в должности главы фонда. Он подчеркнул, что Кремль не может вмешиваться в «партийные дела» «Единой России».