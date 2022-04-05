«Не надо сидеть и ждать звонка»: названы типичные ошибки при поиске работы

При поиске работы необходимо проявлять инициативу и не ждать, когда потенциальный работодатель откликнется на ваше резюме, сообщил РИАМО генеральный директор кадрового агентства HR Consult Вадим Морозов. По словам эксперта, самое важное для соискателя — это активно откликаться на имеющиеся вакансии. Кроме того, большое значение имеет и правильно составленное резюме.

Самый главный совет, который можно дать в текущей ситуации — это активно искать работу. Для этого нужно сделать апгрейд своего резюме под свою профессию. Для этого нужно убедиться, соответствует ли оно требованиям, которые предъявляет работодатель к позиции, на которую вы претендуете, — отметил он.

Морозов советует создавать сразу несколько резюме под каждую позицию, а не перечислять в одном сразу все интересуемые профессии. Как заметил эксперт, это самая распространенная ошибка, которую совершают люди при поиске работы.

Другая ошибка заключается в том, что соискатель просто сидит и ждёт, пока работодатель увидит резюме и сам предложит ему вакансию. Нужно самому активно откликаться на вакансии, которые есть.

Нужно звонить в компании самим и узнавать, дошло ли резюме и отклик. Выяснять, интересна ли им ваша кандидатура, когда можно приехать на собеседование. Необходимо активно продавать себя — эта общая стратегия и в кризисные, и в обычные времена, — пояснил специалист.

Основатель сервиса автоматизации рекрутинга FriendWork Александр Крас ранее сообщил, что сейчас от острой нехватки специалистов страдают медицинская и IT-сферы. Он отметил, что в последнее время работодатели обращают всё меньше внимания на диплом об образовании и всё больше на уровень технической компетенции сотрудника и его релевантный опыт работы.