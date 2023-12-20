«Не надо шарахаться»: развеян миф о популярном продукте на Новый год Онищенко сообщил, что допустимо добавить колбасу в новогоднее застолье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Добавить колбасу на новогодний стол можно, но главное — знать меру, рассказал на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, которые приводит РИА Новости, это разрешенный продукт, поэтому не стоит он него «шарахаться».

Раз колбаса разрешена — значит, она безопасна, поэтому любую качественную колбасу, к которой вы привыкли, которую вы любите, можно съесть в меру... Не надо шарахаться от колбасы, — отметил Онищенко.

Академик добавил, что выбор колбасы зависит от личных предпочтений каждого отдельного человека. Сам Онищенко признался, что в молодости любил «докторскую». Он также напомнил, что колбасу нужно правильно хранить и не принимать в пищу, если у нее истек срок годности.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила, что самой нежелательной для организма человека является пища, которая содержит большое количество добавленного сахара, соли, канцерогенных веществ, а также трансжиров. По ее словам, к таким продуктам относятся сладости и изделия из переработанного мяса, включая сосиски и колбасу. В список «запрещенки» она отнесла и сладкие безалкогольные напитки, энергетики, алкоголь и соусы с высоким содержанием сахара и жира — майонез и кетчуп.